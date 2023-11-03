В ГУР раскрыли, какая роль РФ в нападении ХАМАСа на Израиль

Страна-агрессорка РФ активно использует террористические атаки на Израиль как составляющую войны против Украины. В частности, российская пропаганда и официальные лица откровенно радовались тому, что происходит в Израиле.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Он отметил, что официальные контакты России с ХАМАС уже ни для кого не секрет.

"Это происходит публично. То, что российская пропаганда и официальные лица откровенно радовались тому, что происходит в Израиле – это тоже факты", — рассказал он.

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Кроме того, по словам Юсова, нет оснований полагать, что РФ изменила тактику по обстрелам Украины

"Были абсолютно безумные, местами тупые информационно-психологические операции против Украины, которые на этом фоне пыталась проводить Россия. Они провалились и засвидетельствовали, что Москва была в процессе до факта последних нападений. То есть подтверждена информация о передаче Россией отдельных образцов трофейных вооружений, прежде всего стрелкового оружия боевикам ХАМАСа с тем, чтобы позже обвинить Украину в якобы продажах и поставках западного вооружения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что именно эти трофейные образцы были переданы разными каналами еще до атаки ХАМАС на Израиль.

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Юсов добавляет, что у ГУР есть информация и о том, что "вагнеровцы" могли готовить боевиков ХАМАС перед вторжением.

"Да, такая информация есть и не только в отношении "вагнеровцев", но и в отношении других российских ЧВК. "Вагнеровцы" использовались как каналы связи, как каналы для передачи информации, для тренировок по передаче опыта российско-украинской войны. И то, как применяются, в частности, беспилотники против израильской бронетехники – это яркое этому подтверждение», – рассказал Юсов.

Нападение ХАМАСа на Израиль: что известно

Израильские военные находятся в городе Газа и окружают его по нескольким направлениям.

Израильский ЦАХАЛ сбил ракету "земля-воздух", запущенную с территории Ливана по танку ЦАХАЛа в пятницу 3 ноября 2023 года утром.

Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен призывает правительство Израиля согласиться на серию кратковременных прекращений военных операций в Газе.

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