"Это разрывает сердце": Мелания Трамп раскрыла циничный план Путина по отношению к украинским детям

Первая леди США Мелания Трамп / © Associated Press

Реклама

Первая леди США Мелания Трамп не прекращает усилий, чтобы вернуть домой украинских детей, которых война, развязанная Россией против Украины, разлучила с родителями. Команда супруги президента США поддерживает контакты с представителями России и Украины и работает над новыми воссоединениями детей с семьями.

Об этом Мелания Трамп рассказала в эфире Fox News.

Реклама

Планы по возвращению детей

По словам первой леди США, возвращение детей к родителям остается одним из главных направлений ее работы.

Реклама

«Я хочу воссоединить как можно больше детей с их семьями — именно на этом я и сосредотачиваюсь. То, что им приходится переживать, — это настоящее горе, коротое разрывает сердце. И нет ничего лучше, чем видеть, как ребенок воссоединяется с родителями», — сказала Мелания Трамп.

Мелания Трамп отметила, что этот процесс продолжается, а ее команда поддерживает «очень положительные» рабочие отношения с представителями обеих сторон. По ее словам, стороны понимают, какого результата Вашингтон пытается добиться.

Как сообщает ABC News, по состоянию на июль Мелания Трамп помогла воссоединить пять групп украинских детей с их семьями. Она также заявила, что имеет прямой канал связи с президентами Украины и России, а ее команда уже работает над последующим возвращением детей.

Что на Fox News сказали о стратегии Путина

Во время эфира ведущий телеканала напомнил о настоящих мотивах российского диктатора по отношению к маленьким украинцам. Он отметил, что одной из стратегий Кремля было похищение украинских детей для их дальнейшей русификации — навязывания им чужой культуры и передачи на воспитание российским семьям.

Реклама

После этого журналист спросил первую леди США, пытается ли она противодействовать именно этой циничной политике.

Мелания Трамп ответила утвердительно: «Именно так. Мы сотрудничаем, у нас очень позитивные отношения, и они понимают, чего мы стремимся достичь».

Хотя жесткую характеристику действиям Путина озвучил именно ведущий, Мелания Трамп полностью согласилась с его формулировкой. Она подтвердила, что ее усилия направлены именно на то, чтобы разрушить этот план и вернуть разлученных детей в их настоящие семьи.

ООН фиксирует принудительное перемещение украинских детей

Тему возвращения украинских детей Москва неоднократно отрицала или подавала как эвакуацию, однако международные организации документируют случаи их принудительного перемещения и депортации.

Реклама

Как отмечала Комиссия ООН в марте 2026 года, российские власти депортировали или переместили более 1200 детей из пяти областей Украины, которых удалось подтвердить документально. Комиссия также установила, что российские власти создавали условия для дальнейшего устройства детей в семьи и учреждения на территории РФ.

ООН отдельно указывала на изменение гражданства детей, их внесение в базы усыновления и препятствия для возвращения в украинские семьи. По заключению Комиссии, депортация и принудительное перемещение детей являются преступлениями против человечности.

США также официально поддерживают возвращение украинских детей. На заседании Совета Безопасности ООН представитель Вашингтона заявил о продолжении работы с Украиной и Россией по безопасному возвращению детей в их семьи, а также о финансировании программы помощи стоимостью 25 миллионов долларов.

Мелания Трамп — последние новости

Работа Мелании Трамп по возвращению украинских детей продолжается уже не первый месяц. В январе 2026 года она сообщила, что получила письмо от Путина в ответ на ее обращение по поводу детей, разлученных с семьями из-за войны, а ее представители продолжили контакты с российской стороной.

Ранее первая леди США также подтверждала, что ее команда ведет прямые переговоры с представителями Кремля по возвращению украинских детей. В феврале ТСН.ua сообщал, что Мелания Трамп контактирует с командой Путина, а сама она заявляла, что процесс воссоединения детей с родителями уже продолжается.

В июле Белый дом сообщил об очередном результате этой работы: при участии Мелании Трамп в Украину вернули еще пятерых детей. Это была уже пятая гуманитарная миссия с ее участием.

Новости партнеров