У Трампа сделали громкое заявление о переговорах и финале войны в Украине

Вэнс, Трамп и Рубио. / © Associated Press

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время договоренности об энергетическом перемирии между Украиной и Россией нет. В то же время, война закончится не «военной победой» одной из сторон.

Об этом американское чиновник высказался в интервью радиостанции WABC.

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По словам Рубио, «эта война не в пользу ни одной из сторон». Он акцентировал на том, что завершение войны состоится не из-за военной победы одной из сторон, а «благодаря договоренностям, достигнутым путем переговоров».

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«Я имею в виду, что они (Украина и РФ — Ред.) не добиваются успехов в этой войне. Просто не достигают. Поэтому прекратить ее было бы вполне логично… Она не закончится какой-нибудь сокрушительной военной победой одной из сторон над другой. Она закончится путем достижения договоренности по итогам переговоров», — заявил Рубио.

В то же время госсекретарь отметил, что во внешней политике и подобных вопросах не всегда реализуется даже то решение, которое кажется логичным и целесообразным. Он также пояснил, президента Дональда Трампа: если у США будет возможность повлиять на ситуацию и помочь преодолеть разногласия между сторонами, то лидер американцев, по словам Рубио, готов воспользоваться такой возможностью.

Очевидно, что сегодня мы находимся не там. Надеюсь, что это изменится. Думаю, в конце концов, так и будет. В какой-то момент эта война должна закончиться. И война в Украине завершится путем заключения договоренности по итогам переговоров… И чем раньше это произойдет, тем меньше людей погибнет и тем меньше будет разрушений», — подчеркнул госсекретарь.

Мирные переговоры — последние новости

Президент Владимир Зеленский после переговоров с американским коллегой Дональдом Трамплм заявил, что готов в любое время сесть за стол переговоров с «фюрером» Владимиром Путиным. Также глава государства призвал действовать как можно быстрее.

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В то же время сам Трамп сделал неоднозначное заявление о возвращении украинских территорий. Он высказался, мол «думает», что Киев и Москва «заключат соглашение, но не хочу говорить, что это за соглашение».

В свою очередь, в Кремле нагло заявляют, что якобы РФ ожидает возобновления переговоров в трехстороннем формате. В то же время, он высказался, что пока никаких реальных сдвигов в этом направлении нет.

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