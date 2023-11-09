Скандал с Фарион вспыхнул еще сильнее: как "отличилась" дочь экс-нардепки

Речевой скандал, раздувшийся Ириной Фарион, не утихает. Напротив, языковед после военных взялся за своих студентов. За эти несколько дней экс-нардепка несколько раз переобулась, дискредитировать защитников не прекращает, но забывает сказать кое-что важное.

Детальнее говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.UA.

Пока Фарион демонстрирует поддержку от своих фолловеров, Сеть засыпается совсем обратными комментариями.

Если вам нужно раздуть ни из чего скандал – вам к Ирине Фарион. Языковед, которая назвала воинов "Азова" сбродом и заявила, что они не украинцы, потому что под обстрелами говорят по-русски, продолжает со всеми грызться.

Хотелось бы очень уж эту тему закрыть, но шума все больше. Мы уже говорили о том, что бесспорно, говорить по-украински должен каждый украинец, но унижать из-за языка никто не позволял, тем более военнослужащих, которые ежедневно на фронте выгрызают победу Украины.

Поймите, что общество возмутило не заявление Фарион, что все должны говорить по-украински, здесь она права, а то, как она это подает и с каким презрением говорит о тех, кто умирает за независимость нашего государства. Через несколько дней скандала вместо извинений Фарион начинает публиковать сообщение о якобы ее поддержке. Этим она засыпает весь свой телеграмм-канал.

Фарион поддерживают военные?

В частности, шокирует поддержка Фариона и среди защитников. К примеру, младший сержант 5-й штурмовой бригады "Мамай" — экс-нардеп Юрий Сиротюк. Он заявил, что и сам борется за то, чтобы с ним говорили только на украинском, а кому это не нравится – шлет "за российским кораблем".

Но здесь есть важное уточнение: Юрий Сиротюк, который сейчас защищает Украину, вместе с Ириной Фарион был во фракции ВО "Свобода" в Верховной Раде. Потому здесь хоть понятно, что их объединяет. К слову, в Сети преобладают комментарии пользователей, выступающих против экс-нардепки.

Так студенты поддерживают или выступают против?

Комментариев с критикой множество, и их гораздо больше, чем слов поддержки позиции Фарион. Но такое она, конечно, не выставляет. Зато опубликовала профессор пост поддержки, мол, от студентки, но фамилии не называет, аргументирует тем, что родители девушки на временно оккупированной территории.

"Я буду молиться за Вас, пани Ирина. Вас ждет несколько тяжелых недель, дай Бог лишь бы были только недели… Сейчас внимание целой страны (особенно обиженных нацменьшинств) приковано к вам. Но я верю что Вы их победите. Мне жаль тех, кто выступает против Вас, они не в силах побороть в себе раба", – говорится в сообщении.

Официальная позиция студентов

Пока Фарион пыталась убедить всех, что ее студенты поддерживают ее вместе с руководством Политехники, дело закрутилось действительно совсем по-другому. Студенты Фарион публично выступили против своей преподавательницы. После плакатов с лозунгами: "Фарион — вон из политехники", которые расклеили студенты, они опубликовали официальное заявление в соцсетях от имени коллегии и профкома студентов и аспирантов Национального университета "Львовская политехника" и даже обратились в полицию.

Фарион взялась за своих студентов?

Зато Фарион в присущей ей манере, от страстной любви к своим студентам бросается к поливу их грязью, за то, что те открыто пошли против нее. А опубликованную позицию называет "доносом".

Вы не заметили, что у Фарион все не такие, ну конечно те, кто с ней не согласен. Она то русскоязычных военных поносит, мягко говоря, то налетает на украиноязычных, потому что видите, они не согласны с ней, а студенты, которых называла своей короной, внезапно становятся "павликами морозовыми", потому что имеют свое мнение.

Что говорят в Министерстве образования Украины

Отреагировали на скандал и в Министерстве образования Украины. Там поддержали требования студентов не сотрудничать с людьми, не уважающими защитников и защитниц. Но даже после всех этих заявлений Фарион не отступает, наоборот уверена, против нее несчастной все сговорились, а вот она – борец за правду.

Военные активно продолжают выступать против языковеда и даже обвинили его в том, что именно из-за таких как она, русскоязычные военные и не хотят делать выбор в пользу государственного языка.

С кем еще ссорится Фарион?

Ну а пока экс-нардепка наехала на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, на депутатов из "ЕС", попал под горячую руку и мэр Львова Садовый. И хотя общество требует наказать Фарион за разжигание вражды и унижение военных, обращение к правоохранителям подал и Лубинец, адвокаты говорят, что успех такого дела пока 50 на 50.

Фарион кое-что не учла!

Фарион успевает огрызнуться всем, но пропустила у себя под носом чудящую дочь. В Сети следовало, что та – фанатка российских блоггеров и музыкантов.

На страницах Софии и ее мужа можно увидеть много подписей в стиле: "Националисты", трезубцы и все другие признаки настоящего патриота.

А вот если посмотреть, за кем следит девушка в Инстаграмме, то у мамочки может произойти инфаркт: там тебе и фан-страница Филиппа Киркорова, и Ксения Бородина, закупающая амуницию для оккупантов, а также Ксения Собчак, очень переживавшая, чтобы не сбросили Путина.

Слова Фарион растягивают русские

К слову, смакуют заявление Фарион и российские пропагандисты, они с гордостью говорят о том, что эта уважаемая заявила, что русскоязычные "азовцы" – не украинцы. Вот и делайте теперь выводы!

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Скандал с Фарион вспыхнул еще сильнее: ее дочь тоже отчебучила!

Напомним, заместитель председателя Комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп Егор Чернев обратился в СБУ с просьбой проверить заявление Ирины Фарион о военных ВСУ.

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