"Недобрая ночь": мощные взрывы прогремели в оккупированном Токмаке — Федоров

Два взрыва были слышны в городе и пригороде.

Поздно вечером в четверг, 16 ноября, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области было слышно по меньшей мере два взрыва.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Токмак – недобрая ночь для окупантов. Известно о двух взрывах, которые слышали город и пригород", — говорится в сообщении.

Официальных подробностей о причинах и последствиях взрывов пока не было.

Ранее спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун сообщил, что в районе временно оккупированного россиянами Токмака на Запорожье украинские военные проводят наступательную операцию. Военные РФ в ответ тоже пытаются контратаковать.

Напомним, что для освобождения Токмака украинским военным нужно уничтожить вражескую авиацию, которая находится в основном в Крыму.

Читайте также: