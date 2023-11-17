"Недобрая ночь": мощные взрывы прогремели в оккупированном Токмаке — Федоров

Два взрыва были слышны в городе и пригороде.
Поздно вечером в четверг, 16 ноября, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области было слышно по меньшей мере два взрыва.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Токмак – недобрая ночь для окупантов. Известно о двух взрывах, которые слышали город и пригород", — говорится в сообщении.
Официальных подробностей о причинах и последствиях взрывов пока не было.
Ранее спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун сообщил, что в районе временно оккупированного россиянами Токмака на Запорожье украинские военные проводят наступательную операцию. Военные РФ в ответ тоже пытаются контратаковать.
Напомним, что для освобождения Токмака украинским военным нужно уничтожить вражескую авиацию, которая находится в основном в Крыму.
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