Гол Роналду помог Португалии одержать девятую подряд победу в отборе на Евро-2024 (видео)

Сборная Португалии в выездном матче 9-го тура отбора на Евро-2024 обыграла команду Лихтенштейна со счетом 0:2 .

Оба гола подопечные Роберто Мартинеса забили в начале второго тайма. На 46-й минуте поединка звездный форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду открыл счет после передачи Диогу Жоты.

Для 38-летнего Роналду это 128-й гол за сборную. Он обновил свой рекорд по голам в футболке национальной команды. Криштиану опережает на 19 мячей бывшего нападающего сборной Ирана Али Даеи, а форварда сборной Аргентины Лионеля Месси – на 22.

На 57-й минуте хозяева поля укрепили свое преимущество – голом отличился Жуан Канселу, которому ассистировал Антонио Силва.

Отметим, что на 82-й минуте португальцы могли сделать счет разгромным, но арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол Гонсалу Рамуша из-за офсайда.

Обзор матча Лихтенштейн – Португалия

Для сборной Португалии, которая ранее досрочно вышла в финальный турнир Евро-2024, это девятая подряд победа в отборе на Евро-2024. Роналду и Ко осталось выиграть последний матч, чтобы завершить квалификацию без очковых потерь.

Португальцы с 27 очками забронировали за собой первое место в группе J. Лихтенштейн не сумел набрать ни одного зачетного пункта за свои девять матчей и занимает последнюю строчку. Вторую позицию и еще одну путевку на ЧЕ завоевала Словакия (19 баллов).

В заключительном туре отбора на континентальное первенство Португалия 19 ноября примет Исландию. В тот же день Лихтенштейн встретится дома с Люксембургом.

Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выходят по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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