У Севастополі вибухи і дим у центрі міста вдруге за день

У Криму сьогодні, 17 листопада, повідомляють про вибухи.

У Севастополі пролунав гучний вибух, оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Окупаційний ватажок Криму Михайло Развожаєв заявив про повітряну тривогу в місті. Своєю чергою, люди кажуть, що від вибуху "затряслися вікна" і публікують фото диму у самому центрі Севастополя.

Нагадаємо, сьогодні, 17 листопада, жителі Севастополя вже чули гучні вибухи в центральній частині міста близько 7:47 за місцевим часом. Вони були схожі на пуски з реактивних бомбометів, після чого було чутно також слабкий вибух.

Про два вибухи повідомляли і між Бахчисарайським районом та Качинською долиною. У небі кружляли гелікоптери.

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