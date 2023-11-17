"Тактика неизменна": Игнат сообщил детали ночной атаки россиян

Россияне сегодня снова атаковали украинские города, ПВО сбила почти все вражеские беспилотники.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Количество "Шахедов" повторяется и тактика их применения неизменна. Противник запускает с южного направления "Шахеды" и движется в разных направлениях. Очень частенько в Хмельницкую область — там есть интересующие врага объекты. Но противовоздушная оборона, в конце концов, справится с этим. Самолеты в одних регионах встречают, мобильные огневые группы встречают всюду, где могут достичь результата", - сказал он.

По словам Игната, нужно еще многое получить от партнеров систем, ракет, боеприпасов, ожидаем самолеты, чтобы полностью защитить государство.

"Если сегодня "Шахеды" долетают и до западных границ нашего государства, то нужно больше систем, чтобы встречать их на маршрутах. Они просчитывают, прощупывают, каждый раз ищут слабые места в системе ПВО", — добавил он.

Напомним, сегодня ночью россияне снова атаковали украинские города. Обо всех подробностях атаки читайте в новости.

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