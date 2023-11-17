Печенье на рассоле: очень простой рецепт

Одно из самых дешевых и быстрых в приготовлении – это домашнее печенье на рассоле. Оно получается вкусным, а главное - никто не догадается, что это выпечка на рассоле. Для приготовления вам понадобится любой рассол, мука, сахар, растительное масло и сода. Вырежьте печенье и отправьте в духовку. Через несколько минут печенье будет готово.