Печенье на рассоле: очень простой рецепт

Одно из самых дешевых и быстрых в приготовлении – это домашнее печенье на рассоле. Оно получается вкусным, а главное - никто не догадается, что это выпечка на рассоле. Для приготовления вам понадобится любой рассол, мука, сахар, растительное масло и сода. Вырежьте печенье и отправьте в духовку. Через несколько минут печенье будет готово.
Ингредиенты
- рассол
- 1 стакан
- мука
- 4-5 стаканов
- масло растительное
- 1 стакан
- сахар
- 1 стакан
- сода пищевая
- 1ч. л.
- В миску влейте рассол, всыпьте сахар, соду и перемешайте венчиком. В эту массу добавьте растительное масло. Перемешайте.
- Добавьте просеянную муку частями и замесите тесто. Оно должно получиться не липким, мягким и пластичным.
- Выложите тесто на рабочую поверхность, припыленную мукой. Раскатайте его одинаковой толщины и вырежьте из теста печенье при помощи формочек или произвольной формы.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 15-20 минут до золотистого цвета. Посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
- Тесто долго не вымешивайте.
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