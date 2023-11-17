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Выпечка и мучные блюда
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Печенье на рассоле: очень простой рецепт

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
460 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
159
Время на прочтение
1 мин
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Печенье на рассоле: очень простой рецепт

Печенье на рассоле / Фото: Credits

Одно из самых дешевых и быстрых в приготовлении – это домашнее печенье на рассоле. Оно получается вкусным, а главное - никто не догадается, что это выпечка на рассоле. Для приготовления вам понадобится любой рассол, мука, сахар, растительное масло и сода. Вырежьте печенье и отправьте в духовку. Через несколько минут печенье будет готово.

Ингредиенты

рассол
1 стакан
мука
4-5 стаканов
масло растительное
1 стакан
сахар
1 стакан
сода пищевая
1ч. л.
  1. В миску влейте рассол, всыпьте сахар, соду и перемешайте венчиком. В эту массу добавьте растительное масло. Перемешайте.
  2. Добавьте просеянную муку частями и замесите тесто. Оно должно получиться не липким, мягким и пластичным.
  3. Выложите тесто на рабочую поверхность, припыленную мукой. Раскатайте его одинаковой толщины и вырежьте из теста печенье при помощи формочек или произвольной формы.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 15-20 минут до золотистого цвета. Посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Тесто долго не вымешивайте.

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Дата публикации
Просмотры
159
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