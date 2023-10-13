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Медовые пряники на кефире: простой рецепт

Время готовки
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
340 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
478
Время на прочтение
1 мин
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Медовые пряники на кефире: простой рецепт

Медовые пряники на кефире / Фото: Credits

Если вы любите выпечку с медом, то этот рецепт для вас. Медовые пряники долго остаются мягкими и свежими. Для приготовления выпечки необходимы ингредиенты, которые практически есть у каждой хозяйки: кефир, мука, мед, яйца и сахар. А к приготовлению пряников можно привлечь даже ребенка.

Ингредиенты

мука
2,5 стакана
кефир
350 мл
сахар
1 стакан
яйца
2 желтка + 1 белок
мед
1 ст. л.
растительное масло
3 ст. л.
пищевая сода
0,5 ч. л.
соль
щепотка
яйца
1 белок
сахар
3 ст. л.
  1. Желтки, белок, мед, сахар и соль взбейте венчиком. Влейте эту смесь в кефир и растительное масло. И еще раз хорошо взбейте.
  2. Всыпьте постепенно просеянную муку с содой и замесите не крутое тесто. Раскатайте его в пласт толщиной один сантиметр.
  3. С помощью формочки или стаканчика выдавите кружочки.
  4. Выложите пряники на противень, застеленный пергаментом, на небольшом расстоянии друг от друга.
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 20-25 минут.
  6. Приготовьте помадку: взбейте венчиком белок с сахаром до полного его растворения.
  7. По истечении выпечки пряников, достаньте из духовки. Быстро намажьте их взбитым белком. И отправьте в духовку еще на десять минут.

Советы:

Пряники хорошо смазывать силиконовой кисточкой.

Кефир можно заменить простоквашей.

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Дата публикации
Просмотры
478
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