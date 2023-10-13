Медовые пряники на кефире: простой рецепт

Если вы любите выпечку с медом, то этот рецепт для вас. Медовые пряники долго остаются мягкими и свежими. Для приготовления выпечки необходимы ингредиенты, которые практически есть у каждой хозяйки: кефир, мука, мед, яйца и сахар. А к приготовлению пряников можно привлечь даже ребенка.
Ингредиенты
- мука
- 2,5 стакана
- кефир
- 350 мл
- сахар
- 1 стакан
- яйца
- 2 желтка + 1 белок
- мед
- 1 ст. л.
- растительное масло
- 3 ст. л.
- пищевая сода
- 0,5 ч. л.
- соль
- щепотка
- яйца
- 1 белок
- сахар
- 3 ст. л.
- Желтки, белок, мед, сахар и соль взбейте венчиком. Влейте эту смесь в кефир и растительное масло. И еще раз хорошо взбейте.
- Всыпьте постепенно просеянную муку с содой и замесите не крутое тесто. Раскатайте его в пласт толщиной один сантиметр.
- С помощью формочки или стаканчика выдавите кружочки.
- Выложите пряники на противень, застеленный пергаментом, на небольшом расстоянии друг от друга.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 20-25 минут.
- Приготовьте помадку: взбейте венчиком белок с сахаром до полного его растворения.
- По истечении выпечки пряников, достаньте из духовки. Быстро намажьте их взбитым белком. И отправьте в духовку еще на десять минут.
Советы:
Пряники хорошо смазывать силиконовой кисточкой.
Кефир можно заменить простоквашей.
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