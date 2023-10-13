Медовые пряники на кефире: простой рецепт

Если вы любите выпечку с медом, то этот рецепт для вас. Медовые пряники долго остаются мягкими и свежими. Для приготовления выпечки необходимы ингредиенты, которые практически есть у каждой хозяйки: кефир, мука, мед, яйца и сахар. А к приготовлению пряников можно привлечь даже ребенка.