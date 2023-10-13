Медові пряники на кефірі: простий рецепт

Якщо ви любите випічку з медом – цей рецепт для вас. Медові пряники довго залишаються м'якими та свіжими. Для їх приготування необхідні інгредієнти, які є практично у кожної господині: кефір, борошно, мед, яйця й цукор. А до приготування пряників можна залучити навіть дитину.