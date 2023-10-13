Медові пряники на кефірі: простий рецепт

Якщо ви любите випічку з медом – цей рецепт для вас. Медові пряники довго залишаються м'якими та свіжими. Для їх приготування необхідні інгредієнти, які є практично у кожної господині: кефір, борошно, мед, яйця й цукор. А до приготування пряників можна залучити навіть дитину.
Інгредієнти
- борошно
- 2,5 склянки
- кефір
- 350 мл
- цукор
- 1 склянка
- яйця
- 2 жовтки + 1 білок
- мед
- 1 ст. л.
- рослинна олія
- 3 ст. л.
- харчова сода
- 0,5 ч. л.
- сіль
- щіпка
- яйця
- 1 білок
- цукор
- 3 ст. л.
- Жовтки, білок, мед, цукор і сіль збийте віничком. Влийте цю суміш у кефір та олію. Ще раз добре збийте.
- Всипте поступово просіяне борошно із содою і замісіть некруте тісто. Розкачайте його у пласт завтовшки один сантиметр.
- За допомогою формочки або склянки витисніть кружечки.
- Викладіть пряники на деко, застелене пергаментом, на невеликій відстані один від одного.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів 20-25 хвилин.
- Приготуйте помадку: збийте віничком білок із цукром до повного його розчинення.
- Після закінчення випікання пряників дістаньте їх із духовки. Швидко змастіть збитим білком. Поставте до духовки ще на десять хвилин.
Поради:
Пряники добре змащувати силіконовим пензликом.
Кефір можна замінити кислим молоком.
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