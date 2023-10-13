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Медові пряники на кефірі: простий рецепт

Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
340 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
410
Час на прочитання
1 хв
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Медові пряники на кефірі: простий рецепт

Медові пряники на кефірі / Фото: Credits

Якщо ви любите випічку з медом – цей рецепт для вас. Медові пряники довго залишаються м'якими та свіжими. Для їх приготування необхідні інгредієнти, які є практично у кожної господині: кефір, борошно, мед, яйця й цукор. А до приготування пряників можна залучити навіть дитину.

Інгредієнти

борошно
2,5 склянки
кефір
350 мл
цукор
1 склянка
яйця
2 жовтки + 1 білок
мед
1 ст. л.
рослинна олія
3 ст. л.
харчова сода
0,5 ч. л.
сіль
щіпка
яйця
1 білок
цукор
3 ст. л.
  1. Жовтки, білок, мед, цукор і сіль збийте віничком. Влийте цю суміш у кефір та олію. Ще раз добре збийте.
  2. Всипте поступово просіяне борошно із содою і замісіть некруте тісто. Розкачайте його у пласт завтовшки один сантиметр.
  3. За допомогою формочки або склянки витисніть кружечки.
  4. Викладіть пряники на деко, застелене пергаментом, на невеликій відстані один від одного.
  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів 20-25 хвилин.
  6. Приготуйте помадку: збийте віничком білок із цукром до повного його розчинення.
  7. Після закінчення випікання пряників дістаньте їх із духовки. Швидко змастіть збитим білком. Поставте до духовки ще на десять хвилин.

Поради:

Пряники добре змащувати силіконовим пензликом.

Кефір можна замінити кислим молоком.

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Дата публікації
Перегляди
410
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