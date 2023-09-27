Язички з листкового тіста з цукром та корицею: дуже простий рецепт

Язички листкові – це рецепт солодкої страви, який відрізняється від іншої випічки своєю простотою у приготуванні. Для приготування нам знадобиться листкове тісто, цукор та кориця. Розкатали тісто, посипали цукром із корицею – і в духовку. Слойки виходять в міру солодкі, хрусткі, розсипчасті і тануть у роті.