Язички з листкового тіста з цукром та корицею: дуже простий рецепт

Язички листкові – це рецепт солодкої страви, який відрізняється від іншої випічки своєю простотою у приготуванні. Для приготування нам знадобиться листкове тісто, цукор та кориця. Розкатали тісто, посипали цукром із корицею – і в духовку. Слойки виходять в міру солодкі, хрусткі, розсипчасті і тануть у роті.
Інгредієнти
- листкове тісто
- 500 г
- цукор
- 5 ст. л.
- кориця
- 1 ч. л.
- яйце
- 1 шт.
- Заздалегідь дістаньте тісто із морозильної камери. Дайте йому трохи розморозитись.
- Яйце збийте віночком.
- Тісто наріжте на прямокутники розміром 10*4 см. Викладіть на деко, застелене пергаментом. Кожну слойку змастіть збитим яйцем.
- У мисці змішайте цукор із корицею. Обсипте рівномірно кожен виріб цукром із корицею.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 12-15 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
- Тісто використовуйте листкове дріжджове або бездріджове.
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