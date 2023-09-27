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Язички з листкового тіста з цукром та корицею: дуже простий рецепт

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
340 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
570
Час на прочитання
1 хв
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Язички з листкового тіста з цукром та корицею: дуже простий рецепт

Язички з листкового тіста з цукром та корицею / Фото: Credits

Язички листкові – це рецепт солодкої страви, який відрізняється від іншої випічки своєю простотою у приготуванні. Для приготування нам знадобиться листкове тісто, цукор та кориця. Розкатали тісто, посипали цукром із корицею – і в духовку. Слойки виходять в міру солодкі, хрусткі, розсипчасті і тануть у роті.

Інгредієнти

листкове тісто
500 г
цукор
5 ст. л.
кориця
1 ч. л.
яйце
1 шт.
  1. Заздалегідь дістаньте тісто із морозильної камери. Дайте йому трохи розморозитись.
  2. Яйце збийте віночком.
  3. Тісто наріжте на прямокутники розміром 10*4 см. Викладіть на деко, застелене пергаментом. Кожну слойку змастіть збитим яйцем.
  4. У мисці змішайте цукор із корицею. Обсипте рівномірно кожен виріб цукром із корицею.
  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 12-15 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • Тісто використовуйте листкове дріжджове або бездріджове.

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Дата публікації
Перегляди
570
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