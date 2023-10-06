Пирожное "Муравейник": рецепт любимого десерта

Если у вас намечается детский праздник или фуршет, идеальный вариант – пирожные "Муравейник". Альтернатива торта, формируя массу в порционные пирожные вместо торта. Для десерта вам понадобится испечь тесто и перемешать его со сгущенным молоком и медом, а затем сформировать печенье в виде конусов.
Ингредиенты
- мука
- 4 - 4,5 ст.
- маргарин
- 250 г
- яйцо
- 1 шт.
- молоко
- 3 ст. л.
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- соль
- щепотка
- сгущенное молоко вареное
- 500 г
- мед
- 1,5 ст. л.
- Маргарин натрите на терку. Добавьте молоко, сахар, соль, яйцо и муку, чтобы получилось очень крутое тесто. Замесите быстро и отправьте его в морозильную камеру на 30 минут.
- Достаньте из холодильной камеры и натрите тесто на крупной терке. Пересыпайте его мукой и перемешивайте. Затем на сите просейте тесто (мука после просеянного теста не нужна).
- На противень, смазанный растительным маслом, выложите натертое тесто.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10-15 минут до золотистого цвета. Остудите, протрите тесто между ладонями, чтобы оно распалось на мелкие крошки.
- Сгущенное молоко смешайте с медом и залейте крошки. Все хорошо перемешайте.
- Возьмите рюмку. Периодически, слегка смачивайте внутри холодной водой. Набирайте тесто в рюмку и формируйте пирожное в виде конусов. Поставьте печенье на один-два часа в холодильник.
Советы:
- Пирожное можно формировать любой формы, можно просто руками в виде конусов.
- В морозильной камере тесто можно подержать и дольше, чтобы оно хорошо натиралось на терке.
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