Пирожное "Муравейник": рецепт любимого десерта

Если у вас намечается детский праздник или фуршет, идеальный вариант – пирожные "Муравейник". Альтернатива торта, формируя массу в порционные пирожные вместо торта. Для десерта вам понадобится испечь тесто и перемешать его со сгущенным молоком и медом, а затем сформировать печенье в виде конусов.