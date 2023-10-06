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Пирожное "Муравейник": рецепт любимого десерта

Время готовки
2 ч. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
415 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1101
Время на прочтение
2 мин
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Пирожное "Муравейник": рецепт любимого десерта

Пирожное "Муравейник" / Фото: Credits

Если у вас намечается детский праздник или фуршет, идеальный вариант – пирожные "Муравейник". Альтернатива торта, формируя массу в порционные пирожные вместо торта. Для десерта вам понадобится испечь тесто и перемешать его со сгущенным молоком и медом, а затем сформировать печенье в виде конусов.

Ингредиенты

мука
4 - 4,5 ст.
маргарин
250 г
яйцо
1 шт.
молоко
3 ст. л.
разрыхлитель
1 ч. л.
соль
щепотка
сгущенное молоко вареное
500 г
мед
1,5 ст. л.
  1. Маргарин натрите на терку. Добавьте молоко, сахар, соль, яйцо и муку, чтобы получилось очень крутое тесто. Замесите быстро и отправьте его в морозильную камеру на 30 минут.
  2. Достаньте из холодильной камеры и натрите тесто на крупной терке. Пересыпайте его мукой и перемешивайте. Затем на сите просейте тесто (мука после просеянного теста не нужна).
  3. На противень, смазанный растительным маслом, выложите натертое тесто.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10-15 минут до золотистого цвета. Остудите, протрите тесто между ладонями, чтобы оно распалось на мелкие крошки.
  5. Сгущенное молоко смешайте с медом и залейте крошки. Все хорошо перемешайте.
  6. Возьмите рюмку. Периодически, слегка смачивайте внутри холодной водой. Набирайте тесто в рюмку и формируйте пирожное в виде конусов. Поставьте печенье на один-два часа в холодильник.

Советы:

  • Пирожное можно формировать любой формы, можно просто руками в виде конусов.
  • В морозильной камере тесто можно подержать и дольше, чтобы оно хорошо натиралось на терке.

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Дата публикации
Просмотры
1101
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