"Евровидение-2024": первые прогнозы букмекеров и на каком месте Украина

Букмекеры сделали свои первые прогнозы на международный песенный конкурс " Евровидение-2024 ", который пройдет в городе Мальме, Швеция.

Каждый год на сайте с новостями о Евровидении "Eurovision world" публикуются ставки букмекеров. Пока там опубликованы не все участники, поскольку большинство стран еще не объявили своих представителей.

Так, по прогнозам букмекеров в следующем году завоевать музыкальное первенство может Израиль, его шансы оценивают в 8%. Второе и третье место предсказывают Украине и Швеции. Проценты стран сравнялись – по 7%.

Четвертое место букмекеры отдали Италии с вероятностью выиграть в 6%, а у Норвегии отдают 5% победы.

Прогнозы букмекеров на "Евровидение-2024"

На позициях ниже оказались Франция и Испания с 4%. В то время как шансы большинства стран, среди которых Финляндия, Азербайджан, Нидерланды, Великобритания и другие, составляют всего 3%.

К слову, некоторые еврофаны видят в таких результатах политическую окраску. Все это связано с войной в Украине и Израиле, страны в прогнозах букмекеров оказались в тройке лидеров.

Отметим, полуфиналы "Евровидения-2024" пройдут 7 и 9 мая, а грандфинал — 11 мая.

Напомним, на днях организаторы нацотбора на "Евровидение-2024" от Украины огласили лонглист из 20 участников. Сейчас проходят прослушивания всех артистов, из которых выберут только 10. Финалистов объявят не позже чем 20 ноября. Они и поборются за право представить Украину на международном музыкальном первенстве.

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