У "Київстарі" розповіли, чи постраждали персональні дані абонентів

"Київстар" спростовує інформацію у Мережі про нібито злам персональних даних абонентів. У компанії наголошують, що системи, у яких ці дані зберігаються, не постраждали.

Про це йдеться у заяві, яку оприлюднила пресслужба "Київстару".

"Як ми повідомляли раніше, абонентська інформація та персональні дані - у безпеці. Системи, у яких ці дані зберігаються - не постраждали від хакерської атаки. Чутки про знищення наших "комп'ютерів і серверів" - це фейк", - наголосили у компанії.

До слова, у Мережі з'явилися скриншоти з нібито персональними даними користувачів "Київстар". Втім, зауважують у пресслужбі, на знімках навмання зібрані технологічні дані, які не належать до персональних даних абонентів.

Як повідомлялося, 12 грудня у роботі "Київстар" стався масштабний збій. На проблеми зі зв'язком почали скаржитися користувачі мобільного оператора. Відомо, що масштабний технічний збій стався через "потужну хакерську атаку".

Вже сьогодні, 13 грудня, російська хакерська група зізналася в атаці на "Київстар". У ЗМІ повідомлялося про групу хакерів "Солнцепек".

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