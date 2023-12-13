В "Киевстаре" рассказали, пострадали ли персональные данные абонентов

"Киевстар" опроверг фейки о якобы уничтожении компьютеров и серверов.

" Киевстар " опровергает информацию в Сети о якобы изломе персональных данных абонентов. В компании подчеркивают, что системы, в которых данные хранятся, не пострадали.

Об этом говорится в заявлении, которое обнародовала прессслужба "Киевстара".

"Как мы сообщали ранее, абонентская информация и персональные данные – в безопасности. Системы, в которых эти данные хранятся – не пострадали от хакерской атаки. Слухи об уничтожении наших "компьютеров и серверов" – это фейк", – подчеркнули в компании.

К слову, в Сети появились скриншоты с якобы персональными данными пользователей "Киевстар". Впрочем, отмечают в пресс-службе, на снимках наугад собраны технологические данные, не относящиеся к персональным данным абонентов.

Как сообщалось, 12 декабря в работе "Киевстара" произошел масштабный сбой. На проблемы со связью стали жаловаться пользователи мобильного оператора. Известно, что масштабный технический сбой произошел из-за "мощной хакерской атаки".

Уже сегодня, 13 декабря, российская группа хакеров призналась в атаке на "Киевстар". В СМИ сообщалось о группе хакеров "Солнцепек".

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