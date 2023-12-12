Во вторник, 12 декабря, в работе мобильного оператора " Киевстар " произошел масштабный сбой. Сайт компании на 07:00 временно недоступен.

О проблемах со связью сообщают пользователи мобильного оператора.

Сеть не имеет покрытия, а также не ловит Интернет. В отдельных регионах также не работает и проводной Интернет.

Официальных сообщений от "Киевстара" не поступало, сайт оператора недоступен.

Пользователи сообщают о проблемах связи в разных регионах. В частности, в Киеве, Ивано-Франковской, Житомирской, Одесской и Днепропетровской областях.

Что говорят в "Киевстар"

В пресс-службе компании подтвердили информацию пользователей о том, что произошел масштабный сбой. Специалисты работают над устранением проблемы. Людей просят с пониманием отнестись к возникшим проблемам и рекомендуют воспользоваться роумингом.

"Сегодня в нашей сети произошел технический сбой, в результате которого могут быть недоступны услуги связи и доступа в Интернет в части абонентской базы", - подчеркивают "Киевстар".

Советы, как оставаться со связью и Интернетом

Мобильным пользователям необходимо переподключиться к другому оператору. Что для этого нужно:

1. Отключить автовыбор сети:

на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор

на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети

2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL;

3. Если зарегистрироваться не удалось, попытаться снова или выбрать другую сеть;

4. Проверить возможность исходящего вызова, SMS.

Напомним, ранее в дроне Shahed обнаружили SIM-карту украинского оператора. Ее россияне используют для управления БПЛА. В компании "Киевстар" отреагировали на эту информацию и заявили, что уже сотрудничают с правоохранительными органами для того, чтобы "предотвратить повторение ситуации в будущем".

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