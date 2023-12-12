"Не трагедия": Данилов прокомментировал задержку помощи Украине от США

Алексей Данилов также предположил, что Украина может получить помощь от Америки.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что хотя в США до сих пор не пришли к консенсусу относительно бюджета на следующий год, в котором заложена поддержка Украины, не стоит делать из этого трагедию.

Об этом он сказал в интервью BBC.

"Если случится так, что мы получим подарок к Рождеству, мы будем счастливы", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО убежден, что американская оборонная помощь для Украины будет одобрена. Однако, по его словам, если это произойдет чуть позже, то "не стоит делать из этого трагедию".

На вопрос, проиграет ли Украина войну, если прекратится помощь США, он отверг такую возможность, потому что "правда на нашей стороне".

"Уничтожит ли Путин нас на глазах у всего человечества? Будет ли он убивать наших детей, наших женщин, наших стариков? И весь мир будет смотреть на это с закрытыми глазами? Тогда возникает вопрос: в каком мире мы живем?", — сказал Данилов.

Алексей Данилов также опроверг сообщения о напряженности между президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

"Я не утверждаю, что такие вещи, которые сегодня артикулируются в СМИ, реальны", — резюмировал он.

Напомним, Зеленский в США встретился с Ллойдом Остином и Чарльзом Брауном.

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