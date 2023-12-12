Як збій у "Київстарі" вплинув на роботу ЗСУ

В Сухопутних військах розповіли про стан зв'язку у війську.
Хакерська атака на "Київстар" жодним чином не вплинула на роботу українських військових, адже вони користуються іншим видом зв’язку.
Про це речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо повідомив у ефірі телемарафону 12 грудня.
Представник ЗСУ заспокоїв, що збій у роботі "Київстару" не вплинув на роботу українських захисників.
"На лінії фронту військові користуються дещо іншим зв’язком, тому… Абсолютно немає впливу ситуації на дії військовослужбовців. Для звичайних цивільних громадян, можливо, є якісь незручності, а для військовослужбовців абсолютно немає ніякого значення", – розповів Фітьо.
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"Київстар" не працює – що про це відомо
Від ранку 12 грудня у роботі "Київстару" тривають несправності: масштабний збій стався в результаті хакерської атаки. В компанії не беруться прогнозувати, коли фахівці все полагодять, роботи тривають.
Водночас у "Київстарі" повідомили, що основна ціль атаки – максимально можливе руйнування IT-інфраструктури оператора.
За фактом кібератаки на "Київстар" СБУ відкрила кримінальне провадження і підозрює в цьому російські спецслужби.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ситуація в “Київстарі” критична! Частково зруйнована інфраструктура. Президент компанії про подію
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