Как сбой в "Киевстаре" повлиял на работу ВСУ

В Сухопутных войсках рассказали о состоянии связи в армии.

Хакерская атака на "Киевстар" никак не повлияла на работу украинских военных, ведь они пользуются другим видом связи.

Об этом спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо сообщил в эфире телемарафона 12 декабря.

Представитель ВСУ успокоил, что сбой в работе "Киевстара" не повлиял на работу украинских защитников.

"На линии фронта военные пользуются несколько иной связью, поэтому… Абсолютно нет влияния ситуации на действия военнослужащих. Для обычных гражданских граждан, возможно, есть какие-то неудобства, а для военнослужащих совершенно нет никакого значения", – рассказал Фитьо.

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С самого утра 12 декабря в работе "Киевстара" продолжаются неисправности: масштабный сбой произошел в результате хакерской атаки. В компании не берутся прогнозировать, когда специалисты все починят, работы продолжаются.

В то же время в "Киевстаре" сообщили, что основная цель атаки – максимально возможное разрушение IT-инфраструктуры оператора.

По факту кибератаки на "Киевстар" СБУ открыла уголовное производство и подозревает в этом российские спецслужбы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ситуация в "Киевстаре" критическая! Частично разрушена инфраструктура. Президент компании о событии

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