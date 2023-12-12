В Vodafone сообщили об ограничениях в использовании каналов обслуживания

В то же время с мобильными услугами все хорошо, сеть работает как обычно, отметил оператор Vodafone.

Из-за большой нагрузки на каналы обслуживания Vodafone во вторник, 12 декабря, у некоторых абонентов могут быть ограничения в использовании этих каналов. В то же время с мобильной связью все хорошо.

Об этом сообщает пресс-служба Vodafone в Facebook.

"Друзья, из-за большой нагрузки на наши каналы обслуживания сегодня у некоторых из вас могут быть ограничения в использовании этих каналов. Вместе с мобильными услугами все в порядке, сеть работает как обычно, не переживайте", — говорится в сообщении Vodafone.

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Напомним, у мобильного оператора Vodafone днем 12 декабря не работало приложение. В то же время, в компании не сообщали о проведении технических работ.

Напомним, утром 12 декабря в работе "Киевстар" произошел масштабный сбой. Нет мобильной связи. В компании сообщили, что сбой произошел из-за "мощной хакерской атаки".

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