Сбой в "Киевстаре": в компании назвали причины проблемы

Масштабный технический сбой в сети "Киевстар" 12 декабря произошел из-за "мощной хакерской атаки". Сейчас специалисты работают над устранением неисправностей.

Об этом сообщила представитель компании "Киевстар" Ирина Леличенко в комментарии ТСН.ua.

"Утром 12 декабря сеть связи "Киевстар" стала мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в Интернет", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что для фиксации последствий противоправных действий компания привлекла правоохранителей и специальных государственных служб. Специалисты работают в офисе компании.

"По состоянию на данный момент известно, что персональные данные абонентов не скомпрометированы. В настоящее время специалисты оператора работают над устранением последствий хакерской атаки для скорейшего восстановления связи и предоставления сервисов", — добавили пресс-службе.

Кроме того, компания обещает предоставить "компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора".

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Сбой в "Киевстаре"

Утром 12 декабря в работе "Киевстара" произошел масштабный сбой. На проблемы со связью стали жаловаться пользователи мобильного оператора. В частности, речь идет не только о проблемах с покрытием, но также не работает и проводной Интернет.

Впрочем, после масштабного сбоя в "Киевстаре" абонентам не удается подключиться к национальному роумингу. Проблема со связью повлияла и на другие услуги. В том числе и на внутренний роуминг.

Также сообщалось, что сбой в "Киевстаре" повлиял на работу "Приватбанка". Ведь некие части всех банков, банкоматов и POS-терминалов работают на мобильных картах.

Кроме того, из-за проблем в сети "Киевстар" в Сумах не работает оповещения о тревоге. Людей также призывают отслеживать сообщения о воздушных тревогах на официальных информационных ресурсах.

Впоследствии вице-премьер – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что проблемы со связью будут устранены в течение нескольких часов.

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