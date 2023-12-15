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Випустили понад 600 снарядів: окупанти влаштували пекельну добу на Херсонщині

Випустили понад 600 снарядів: окупанти влаштували пекельну добу на Херсонщині

Окупанти продовжують тероризувати херсонців / Фото: Associated Press

На жаль, є загиблі.

Російські військові 102 рази обстріляли Херсонську область. Випустили 673 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Про це повідомив в Telegram очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські снаряди поцілили  у житлові квартали населених пунктів області, підприємства та зерновий термінал у Херсонському районі. Загинула одна людина, двоє — поранені", - йдеться у повідомленні.

За даними очільника МВА Романа Мрочка, ураження зафіксували в Херсоні, Придніпровському, Антонівці, Садовому та Степанівці.

"За добу внаслідок російських обстрілів один чоловік загинув, три жінки зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Всім травмованим надали медичну допомогу", — повідомив Мрочко.

Раніше ми повідомляли, що російські війська ввечері 13 грудня атакували ракетою типу С-300 село Миролюбівка на Херсонщині. Внаслідок атаки є жертва та руйнування.

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