Враг пытается прорваться в жилой сектор: военный эксперт – о ситуации в Авдеевке

В настоящее время бои ведутся на уровне улицы Колосова и садового общества "Виноградники".

Оккупанты используют тактику мобильных групп, когда из промзоны пытаются прорваться в частный жилой сектор Авдеевки. В настоящее время бои ведутся на уровне улицы Колосова и садового общества "Виноградники".

Об этом рассказал военный эксперт, сопредседатель ОИ "Права Справа" Дмитрий Снегирев в эфире "Эспрессо".

"Ситуация в Авдеевке напряженная. Оккупанты пытаются продавить оборону ВСУ одновременно по нескольким направлениям. Атаки ведутся из района населенного пункта Степовое. В течение последней недели в районе Степового были тактические успехи ВСУ и нам удалось значительно улучшить позиции, а противник атакует как на восточных окраинах этого населенного пункта, так и наносятся удары по трем направлениям. Основные задачи оккупационных войск – прорыв в населенный пункт Бердичи и выход на локации ВСУ в районе Ласточкиного. Ситуация сложная", — прокомментировал военный эксперт.

По словам Снегирева, оккупанты установили контроль над промзоной. Пока ими используется тактика мобильных групп, когда из промзоны захватчики пытаются прорваться в частный жилой сектор Авдеевки. Опять же используется тактика ППК "Вагнер", то есть действуют группы количеством 8-15 человек, которые за счет численного преимущества сужают линию фронта и создают возможности для прорыва укреплений позиций ВСУ на отдельных участках фронта.

"В настоящее время бои идут на уровне улицы Колосова и садового общества "Виноградники". Трудная ситуация в районе Авдеевского коксохима, но эта территория полностью под контролем ВСУ. Были попытки оккупантов активизировать действия с привлечением тяжелой бронетехники в районе терриконов и очистных. столкновения изменений не произошло. Также в районе Водяного враг пытался штурмовать зеленку в сторону 9-го квартала, это жилой район Авдеевки. Опять же тактических продвижений не было. Аналогичная ситуация в районе Опросного — без изменения линии боевого столкновения", — отметил эксперт.

Снегирев резюмировал, что основная задача оккупантов в районе Авдеевки – попытка создать оперативное окружение ВСУ, установить непосредственный контроль над локациями. Однако сейчас ширина коридора от 6 до 6,5 км, что позволяет ВСУ проводить подвоз БК, вывоз раненых и проведение ротации личного состава. То есть говорить, что противнику удалось установить контроль над нашими локациями, нет никаких оснований.

Напомним, генерал армии Украины экс-председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж выразил мнение, что российские войска не смогли привлечь все возможности для продвижения на Авдеевском и Купянском направлениях. Перспектив захватить Авдеевку у оккупантов нет.

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