Сигнали Путіна про закінчення війни: росЗМІ назвали три найбільші проблеми диктатора

Володимир Путін нібито вважає теперішній час – найбільш зручним для угоди про припинення бойових дій.

Американське видання The New York Times з посиланням на джерела, близькі до Кремля, а також американських чиновників, повідомило, що Путін натякає на готовність до перемир’я. Журналісти стверджують, що російський диктатор начебто ще від вересня надсилає такі сигнали Заходу. Як пишуть росЗМІ, глава Кремля нібито дійсно готовий припинити повномасштабну війну проти України.

Про це пише російський Telegram-канал "Кремлівська табакерка" з посиланням на свої джерела.

Так, за словами інсайдерів, Володимир Путін готовий зупинити повномасштабну війну і на це має три причини.

Ризик початку конфлікту між Заходом та Росією збільшується

"Виявляється, багато впливових людей у нашій країні впевнені, що війна Росії із Заходом неминуча. Більше того, деякі думають, що конфлікт може розгорітися вже наступного року", – зазначають автори.

Там також зазначили, що представники Кремля не можуть підготуватися до війни проти НАТО, поки триває повномасштабне вторгнення в Україну.

Путіну надходить "тривожна" інформація про військову допомогу ЗСУ

Диктатор Володимир Путін занепокоєний, через військову допомогу, яку Київ має отримати 2024 року. Не виключено, що українські військові отримають зброю за рахунок російських грошей, зокрема, завдяки замороженим активам.

Путін хоче реалізувати свої плани щодо демобілізації частини солдатів

"Володимир Володимирович має намір провести демобілізацію. Але його багато хто відмовляє, і зараз, наприклад, незрозуміло, чи він оголосить про демобілізацію на Новий рік, як планував. А перемир'я, хай і тимчасове, в Україні могло б допомогти президентові", - пише росЗМІ.

Але російське військове командування вважає, що із цим можуть виникнути проблеми.

"Факт залишається фактом – Путін справді знову намагається завершити "СВО". Причому, навіть перестав висувати додаткові умови. Якщо раніше Путін був готовий завершувати бойові дії з Україною за низки умов, то зараз, кажуть наші знайомі серед дипломатів, до США відправлено просто сигнал про переговори, без жодних додаткових вимог", - йдеться у дописі.

Автори тексту також додали, що представники США та ЄС зараз нібито готують відповідь на пропозицію Кремля.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав реакцію України, експертів та журналістів на гучну статтю NYT про готовність Путіна "припинити" війну.

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