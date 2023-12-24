У Румунії зафіксували землетрус, який відчули в Україні

Джерело землетрусу знаходиться за 110 км від кордону з Україною.

У неділю вранці, 24 грудня, у Румунії в районі гір Вранча зафіксували землетрус магнітудою 4 бали (за шкалою Ріхтера), який могли відчути жителі Україні.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю України.

Зазначається, джерело землетрусу знаходиться за 110 км від кордону з Україною, на глибині 103 км. Коливання зафіксували 08:06 за київським часом.

"Землетрус не несе загрози для населення України. Коливання можуть відчуватися тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - наголосили на сайті.

Додають, що останній потужний землетрус з району гір Вранча був зареєстрований 4 грудня 2023 року з магнітудою 4,6 (за шкалою Ріхтера).

Землетрус у Румунії 24 грудня 2023 (мапа)

Нагадаємо, у двох провінціях Китаю стався потужний землетрус. Є загиблі та постраждали.

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