Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Румунії зафіксували землетрус, який відчули в Україні

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
375
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Румунії зафіксували землетрус, який відчули в Україні

Землетрус / Фото: cxid.info

Джерело землетрусу знаходиться за 110 км від кордону з Україною.

У неділю вранці, 24 грудня, у Румунії в районі гір Вранча зафіксували землетрус магнітудою 4 бали (за шкалою Ріхтера), який могли відчути жителі Україні. 

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю України.

Зазначається, джерело землетрусу знаходиться за 110 км від кордону з Україною, на глибині 103 км. Коливання зафіксували 08:06 за київським часом. 

"Землетрус не несе загрози для населення України. Коливання можуть відчуватися тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - наголосили на сайті. 

Додають, що останній потужний землетрус з району гір Вранча був зареєстрований 4 грудня 2023 року з магнітудою  4,6 (за шкалою Ріхтера).

Землетрус у Румунії 24 грудня 2023 (мапа) / ©
Землетрус у Румунії 24 грудня 2023 (мапа)

Нагадаємо, у двох провінціях Китаю стався потужний землетрус. Є загиблі та постраждали.

Провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
375
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація