У Румунії зафіксували землетрус, який відчули в Україні

Джерело землетрусу знаходиться за 110 км від кордону з Україною.
У неділю вранці, 24 грудня, у Румунії в районі гір Вранча зафіксували землетрус магнітудою 4 бали (за шкалою Ріхтера), який могли відчути жителі Україні.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю України.
Зазначається, джерело землетрусу знаходиться за 110 км від кордону з Україною, на глибині 103 км. Коливання зафіксували 08:06 за київським часом.
"Землетрус не несе загрози для населення України. Коливання можуть відчуватися тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - наголосили на сайті.
Додають, що останній потужний землетрус з району гір Вранча був зареєстрований 4 грудня 2023 року з магнітудою 4,6 (за шкалою Ріхтера).
Нагадаємо, у двох провінціях Китаю стався потужний землетрус. Є загиблі та постраждали.
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