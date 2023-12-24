До України повернули ще трьох дітей з окупації, серед них – сироти

Україна повернула ще трьох дітей з тимчасово окупованих територій – діти вже перебувають в безпеці, на них чекає відновлення та повернення до нормального життя. Серед повернутих дітей – 8-річний хлопчик та двоє 18-річних братів.

Про це повідомив голова організації Save Ukraine Микола Кулеба.

За його словами, це була 14-та рятувальна місія організації, впродовж якої вдалось повернути додому 14 дітей, семеро з яких – були позбавлені батьківського піклування.

Серед повернутих дітей – 8-річний Єлисей, який на початку повномасштабного вторгнення проживав разом з бабусею на окупованій частині Херсонської області. Мама на той момент жила в Одесі. Після смерті бабусі окупанти одразу помістили дитину до інтернату. За ним поїхала двоюрідна сестра, втім дитину їй не віддали.

"Потрібно було діяти, бо якщо дитина пів року перебуває на території Росії без батьківського піклування, їй надається відповідний статус, що дозволяє віддати в російську сімʼю або обрати інший спосіб влаштування. Тож наша команда зробила все, для того, щоб мама отримала необхідну медичну допомогу і змогла забрати дитину з окупованої території", - пояснив Кулеба.

Дорогою жінці довелось пройти через допити ФСБ, співбесіди та інші перепони.

Разом з Єлисеєм до України також повернулись двоє 18-річних братів Андрій та Михайло. Обидва – сироти, які до початку війни виховувалися в прийомній родині на окупованій території.

"Після настання повноліття хлопці зрозуміли, що дуже скоро окупаційна влада відправить їх воювати проти своїх. В Україні вони обоє були у розшуку як безвісти зниклі", - додав Кулеба.

Загалом команда Save Ukraine повернула в Україну вже 226 дітей, які опинилися під впливом російської влади після 24 лютого 2022 року

Нагадаємо, 29-річна волонтерка на Закарпатті удочерила трьох дітей.

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