В Украину вернули еще троих детей из оккупации, среди них – сироты

Украина вернула еще троих детей с временно оккупированных территорий – дети уже находятся в безопасности, их ждет восстановление и возвращение к нормальной жизни. Среди возвращенных детей – 8-летний мальчик и двое 18-летних братьев.

Об этом сообщил глава организации Save Ukraine Николай Кулеба.

По его словам, это была 14-я спасательная миссия организации, в течение которой удалось вернуть домой 14 детей, семеро из которых были лишены родительской опеки.

Среди возвращенных детей – 8-летний Елисей, в начале полномасштабного вторжения проживавший вместе с бабушкой на оккупированной части Херсонской области. Его мама в тот момент жила в Одессе. После смерти бабушки оккупанты сразу поместили ребенка в интернат. За ним поехала двоюродная сестра, впрочем ребенка ей не отдали.

"Нужно было действовать, потому что если ребенок полгода находится на территории России без родительской опеки, ему предоставляется соответствующий статус, позволяющий отдать в российскую семью или выбрать другой способ устройства. Поэтому наша команда сделала все, чтобы мама получила необходимую медицинскую помощь и смогла увезти ребенка с оккупированной территории", — пояснил Кулеба.

По дороге женщине пришлось пройти через допросы ФСБ, собеседования и другие препятствия.

Вместе с Елисеем в Украину также вернулись два 18-летних брата Андрей и Михаил. Оба – сироты, которые до начала войны воспитывались в приемной семье на оккупированной территории.

"После наступления совершеннолетия ребята поняли, что очень скоро оккупационные власти отправят их воевать против своих. В Украине они оба были в розыске как пропавшие без вести", — добавил Кулеба.

В общей сложности команда Save Ukraine вернула в Украину уже 226 детей, оказавшихся под влиянием российских властей после 24 февраля 2022 года.

Напомним, 29-летняя волонтер на Закарпатье удочерила троих детей.

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