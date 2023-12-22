До України повернули сина бійчині ЗСУ, вивезеного до РФ (фото)

Перед повномасштабною війною хлопчик на кілька днів приїхав до батька на Луганщину, і на близько півтора року опинився в окупації.
До України вдалося повернути 12-річного сина військовослужбовиці ЗСУ, який перебував на окупованій Луганщині та був потів вивезений до Росії.
Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Мережі.
"Додому повернули 12-річного хлопчика! Дитина з перших днів повномасштабної війни перебувала на тимчасово окупованій території України, а згодом – у РФ" , – йдеться в заяві омбудсмана.
Лубінець розповів, що напередодні повномасштабного вторгнення РФ хлопчик на три дні приїхав до батька на Луганщину. Але внаслідок початку повномасштабної війни дитина провела близько 18 місяців під окупацією, і ще чотири – на території Росії. Там хлопцеві навіть довелося навчатися в російській школі.
"Мама дитини не могла самостійно забрати 12-річного українця через те, що вона військовослужбовиця ЗСУ. Тому жінка звернулася до нас з проханням допомоги повернути її сина", – зазначив омбудсман.
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Тож Офіс омбудсмана напрацював шлях повернення дитини, подбавши про логістичний, безпековий та інші напрямки. І хлопчик повернувся додому.
Лубінець також закликав повідомляти до Офісу інформацію про примусово переміщену або депортовану Росією українську дитину. Він зазначив, що тільки держава може гарантувати безпеку в поверненні додому своїх громадян із території РФ.
До слова, мер Мелітополя Михайло Федоров повідомив, що в окупованому місті росіяни викрали неповнолітніх і звинуватили їх у "роботі на СБУ".
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