Синоптики попередили про зміну погоди на Різдво, 25 грудня

В Україні на Різдво, 25 грудня, очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Пориви вітру можуть досягати 22 м\с.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Температура в західних областях уночі 0-5° тепла, вдень 8-13°, на решті територій України вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні до 13°, у східних і північно-східних областях від 2° морозу до 3° тепла.

Погода на Київщині та у столиці

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині 25 грудня. Хмарно, мокрий сніг з переходом у дощ.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на західний, 7-12 м/с, вдень пориви 17-22 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києві в понеділок мокрий сніг із переходом у дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом в західний, 7-12 м/с, вдень пориви 17-22 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.

Раніше синоптики повідомили, що перший місяць зими в Украні може виявитися теплішим за норму.

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