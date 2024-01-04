Курс валют на 4 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 4 января. Стоимость доллара – 38,11 – это на 4 коп. больше курса предыдущего дня. Евро тем временем потерял 12 коп., а злотый – 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,61 грн (+4 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,60 грн (-12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,53 грн (-2 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,10 – 38,70 грн

"Ощадбанк" – 38,40 – 38,95 грн

"ПУМБ" – 38,00 – 38,70 грн

"Укрсиббанк" – 38,05 – 38,85 грн

"Укрэксимбанк" – 38,10 – 38,80 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,00-43,00 грн

"Сбербанк" — 42,20 — 43,15 грн

"ПУМБ" – 42,00 – 42,80 грн

"Укрсиббанк" – 41,80 – 42,90 грн

"Укрэксимбанк" – 41,95 – 42,75 грн

Курс злотого в банках

"Сбербанк" — 9,30 — 9,70 грн

"ПУМБ" – 9,40 – 9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,35 – 9,70 грн

Как сообщалось, курс валют в Украине перед Новым годом совершил скачок вверх. Чего ждать от курса валют в начале 2024 года – читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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