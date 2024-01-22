Папа Римський заклика молитися за Україну

Папа Франциск закликав наново відкривати важливість і цінність молитви, заохочуючи також молитися за Україну та інші країни, що страждають від війни, звернувши окрему увагу на страждання дітей.

Про це інформують новини Ватикану.

«У ці дні, – вів далі наступник святого Петра, – особливо молімося за єдність християн і не втомлюймося благати Господа про мир в Україні, в Ізраїлі та Палестині, а також у багатьох інших частинах світу: від його відсутності завжди страждають найслабші. Я маю на думці найменших, численних поранених і загиблих дітей, тих, які позбавлені тепла і любові, мрій і майбутнього. Відчуваймо відповідальність за те, щоб молитися і будувати для них мир!».

Папа також скерував думку до Гаїті, де загострилася соціальна ситуація. «Я з сумом дізнався про викрадення на Гаїті групи людей, в тому числі шістьох черниць», – cказав він, і звернувшись із закликом про їх звільнення, запевнив у тому, що молиться «за суспільну злагоду в країні», закликаючи всіх «покласти край насильству, яке завдає стільки страждань».

Раніше понтифік назвав росіян "великим народом". Він заявляв, що не вірить у жорстокість громадян РФ щодо України.

Читайте також: