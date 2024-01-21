22 січня — яке церковне свято, чому на Тимофія не можна лінуватися

Завтра, 22 січня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Тимофія. Святий апостол Тимофій був одним з найближчих учнів святого апостола Павла, який навчив його християнській вірі і поставив його єпископом Єфесу. Тимофій народився в Лістрі, місті в Малій Азії, від єврейської матері Євниці і язичницького батька. Він з дитинства знав Святе Писання. Коли святий Павло прийшов до Лістрі, Тимофій з радістю прийняв його проповідь і став його учнем. Пізніше він супроводжував Павла в його місіонерських подорожах і допомагав йому у зміцненні церков. Святий Павло писав до нього два послання, в яких давав йому настанови про пастирську службу, чесноти, боротьбу з помилками і страждання за Христа. Святий Тимофій був відданим і вірним служителем Божим, який зазнав багатьох переслідувань і небезпек за свою віру. Він помер як мученик в Єфесі, коли був побитий язичниками, які святкували свято Діани.

Прикмети 22 січня

Народні прикмети 22 січня / Фото: Pexels

Сонячна погода — чекайте на ранню весну.

Снігопад — буде великий урожай зернових.

Запітніли вікна — прийде відлига.

Що завтра не можна робити

Дівчата цього дня відмовлялися стригти волосся, тому що існувало повір'я, що у коханні будуть переслідувати невдачі. Також заборонялося на Тимофія лінуватися, особливо, якщо це стосувалося роботи по дому. Можна було накликати на себе біди.

Що можна робити завтра

Від цього дня селяни починали перераховувати запаси, які залишилися. Якщо їх було мало, то намагалися до весни трішки економити.

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