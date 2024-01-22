Єрмак: "Якщо Путін досягне свого – світ струсонуть нові конфлікти"

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що світ струсонуть нові конфлікти, якщо президент-диктатор Росії Володимир Путін досягне свого.

Про це Єрмак сказав у інтерв’ю Le Figaro.

"Я хвилююся за майбутнє людства, якщо Путін досягне свого. Світ струсонуть нові конфлікти, і не лише в Європі. Багато конфліктів, які існують, були спровоковані Росією. Війна в Україні показала, що локальних воєн більше не існує. Кожна війна має вплив на кожну країну світу", - наголосив Єрмак.

Керівник ОП підкреслив, що для України є хороші перспективи для підтримки з боку ЄС та США.

"Кілька днів тому Девід Кемерон сказав, що нинішня ситуація нагадує йому кінець 1930-х років і що ми не повинні умиротворяти Путіна, а боротися. Це саме те, про що ми говоримо. Саме тому нам необхідно терміново збільшити військово-технічну підтримку України, а також різко посилити економічні санкції проти Росії. На стільки, на скільки це буде потрібно, але особливо тоді, коли це буде потрібно. Це формула ефективної допомоги Україні. В Україні навіть найменша затримка з постачанням зброї може коштувати життя", - резюмував Андрій Єрмак.

Нагадаємо, на думку експерта, Путін перед виборами у США, найімовірніше, піде на ескалацію.

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