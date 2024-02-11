У РФ набирають сили протести родичів мобілізованих - ISW

У різних регіонах Росії активізувалися протести родичів мобілізованих, незважаючи на зусилля Кремля придушити їх.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, 10 лютого російські опозиційні видання оприлюднили кадри, на яких члени громадського руху "Путь домой" покладають квіти та збираються біля пам'ятників у Москві, Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі. Вони закликали до демобілізації своїх родичів.

Члени руху також відвідали передвиборчий штаб кандидата в президенти Росії Владислава Даванкова у Москві та передали його команді листи із закликом до демобілізації.

Аналітики нагадують, що минулого тижня російська влада спробувала піддати цензурі протест членів "Путь домой" біля могили Невідомого солдата в Москві та на сусідній Манежній площі.

"ISW продовжує вважати, що цензурування і дискредитація владою громадського руху "Путь домой" підкреслюють відчайдушне прагнення Кремля припинити діяльність цих рухів, особливо напередодні президентських виборів у Росії в березні 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що Росія набирає найманців у Сирії для участі у бойових діях проти України. Після прибуття до країни-агресорки сирійцям видають російські паспорти, а потім мобілізують до окупаційної армії.

"Рекрутинг сирійців на війну свідчить про погіршення морально-психологічного стану російських окупаційних військ через масштабні втрати та необхідність їх поповнювати для подальших м’ясних штурмів", – вважають в ГУР.