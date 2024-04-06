Військовий експерт пояснив, що відбувається поблизу Часового Яру

Все робиться для того, щоб ЗСУ зберегли контроль над населеним пунктом.

На жаль, ворог або вже зайшов на околиці, або дуже близько до околиць Часового Яру. Військовий експерт Павло Нарожний переконаний: там зараз підсилюють оборону, тобто перекидають резерви для того, щоби убезпечить Часів Яр.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Часів Яр – це панівна висота, тобто наші воїни знаходяться на висоті, а ворог атакує цю висоту. Вони роблять свої стандартні "банзай-атаки". Шо це таке: вони на великій швидкості, на баггі, на бронетехніці (БТР та БМП), заїжджають на наші позиції і роблять спроби вв’язатися в стрілецький бій і там закріпитися", – пояснив військовий експерт.

І деякі з таких спроб, на жаль, успішні. Але наразі Часів Яр тримається, наголошує Нарожний, все робиться для того, щоби зберегти його під контролем України.

Раніше офіцер ЗСУ Микола Мельник сказав, що окупаційна армія Росії ставить для себе одну ціль – підготовка плацдармів для майбутнього наступу. Саме тому ворог так прагне захопити Часів Яр на Донеччині.

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