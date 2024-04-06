Кто контролирует Часов Яр: Сырский ответил

Город Часов Яр в Донецкой области контролируют Вооруженные силы Украины. Российским войскам не удается зайти в населенный пункт.

Об этом 6 апреля заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

По его словам, восточнее Часового Яра продолжаются самые жесткие бои. Возле этого города в Донецкой области враг пытается прорвать оборону ВСУ.

"Часов Яр остается под нашим контролем, все попытки противника прорваться в населенный пункт потерпели неудачу", — подчеркнул главком.

Ситуация вЧасовом Яру

На днях аналитики проекта DeepState заявили, что россияне зашли на важные высоты Часового Яра. Выход на эти позиции дают оккупантам "оперативное пространство для дальнейшего продвижения, огневой контроль, потому что эта высота покрывает очень обширную область обзора".

Накануне DeepState сообщил, что оккупанты зашли в крайние дома Часового Яра. Ситуация восточнее этого населенного пункта тяжелая.

Впоследствии в ВСУ отметили, что в Часовом Яру продолжаются бои. Россия лжет, что вошла в пригород, отметил представитель Восточного командования Андрей Задубинный.

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