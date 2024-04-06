Столтенберг назвав строки створення фонду підтримки України

Він заявив, що підтримка України життєво важлива зараз і після закінчення війни.

Країни НАТО до липня погодять створення п'ятирічного фонду на 100 млрд євро для України, попри супротив деяких членів Альянсу.

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Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню BBC.

Столтенберг зазначив, що підтримка України життєво важлива зараз і після закінчення війни.

"Навіть якщо ми віримо і сподіваємося, що війна закінчиться в найближчому майбутньому, ми повинні підтримувати Україну протягом багатьох років, будувати її оборону, щоб стримувати майбутню агресію", — заявив Столтенберг.

Разом з тим, генсек НАТО заявив, що Україні, можливо, доведеться піти на поступки.

Він зазначив, що Київ сам має вирішити, на які компроміси він готовий піти, а НАТО своєю чергою має надати можливість "опинитися в ситуації, коли Україна зможе досягти прийнятного результату за столом переговорів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може повторити долю Німеччини після Другої світової війни.

Крім того, ми раніше інформували, що Стефанішина підтвердила, що США та Німеччина проти запрошення України до НАТО.

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