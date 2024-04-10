Липневий саміт НАТО: Україну не візьмуть до Альянсу, але може бути "план Б" – експерт

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер нещодавно повторив тезу про те, що Україна зможе приєднатися до НАТО лише після війни. Проте експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв вважає, що союзники обговорюють проєкт, який наблизить Україну до Альянсу.

Про це він розповів "24 Каналу".

За його словами, вступ України до НАТО відкладається через відсутність політичної волі у ключового "гравця" – США.

"Штати зараз перебувають у "лихоманці" через майбутні вибори президента. Через це вони наразі не здатні ухвалювати вольові рішення. Також там є проблеми з підтримкою власного лідерства у світі. Проблема йде з голови. Той, хто має ухвалювати ключове рішення, зараз не здатен його ухвалити", – каже Краєв.

На думку експерта, найкращим сценарієм, який реально наблизить Україну до НАТО, стане проєкт "дорожньої карти", про який говорить генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг.

"Саме "дорожня карта" вступу до НАТО. Якщо наразі немає політичної волі робити запрошення, то давайте зробимо, щоб на шляху вступу України не було політичного компонента. Це допоможе уникнути випадку, коли умовний Трамп, Орбан чи Фіцо почнуть казати, що не варто приймати Україну до НАТО, бо зараз "погана погода". Від них можна такого очікувати, бо у них десь на такому рівні перебуває рівень політичної дискусії", – зауважив Краєв.

Пропозиція Столтенберга щодо "дорожньої карти" дозволяє вийти щонайменше на рамкову угоду та отримати чіткі критерії вступу до НАТО.

"Це дійсно наблизить Україну до НАТО та буде величезним для нас досягненням. Це дозволить серйозно звузити коло проблем, які потрібно вирішити перед вступом до Альянсу", – наголосив Олександр Краєв.

Нагадаємо, НАТО планує збудувати штаб-квартиру сухопутних сил Альянсу приблизно за 100 км від кордону з Росією.

Читайте також провідні новини дня: