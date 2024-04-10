Июльский саммит НАТО: Украину не примут в Альянс, но может быть "план Б" — эксперт

Спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер недавно повторил тезис о том, что Украина сможет присоединиться к НАТО только после войны. Однако эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев считает, что союзники обсуждают проект, приближающий Украину к Альянсу.

Об этом он рассказал "24 Каналу".

По его словам, вступление Украины в НАТО откладывается из-за отсутствия политической воли у ключевого "игрока" – США.

"Штаты сейчас находятся в "лихорадке" из-за предстоящих выборов президента. Поэтому они пока не способны принимать волевые решения. Также там есть проблемы с поддержкой собственного лидерства в мире. Проблема идет из головы. Тот, кто должен принимать ключевое решение, сейчас не способен его принять", – говорит Краев.

По мнению эксперта, лучшим сценарием, реально приблизившим Украину к НАТО, станет проект "дорожной карты", о котором говорит генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

"Именно "дорожная карта" вступления в НАТО. Если нет политической воли делать приглашение, то давайте сделаем, что на пути вступления Украины не было политического компонента. Это поможет избежать случая, когда условный Трамп, Орбан или Фицо начнут говорить, что не стоит принимать Украину в НАТО, потому что сейчас "плохая погода". От них можно такое ожидать, потому что у них где-то на таком уровне находится уровень политической дискуссии", — отметил Краев.

Предложение Столтенберга по "дорожной карте" позволяет выйти как минимум на рамочное соглашение и получить четкие критерии вступления в НАТО.

"Это действительно приблизит Украину к НАТО и будет огромным для нас достижением. Это позволит серьезно сузить круг проблем, которые следует решить перед вступлением в Альянс", — подчеркнул Александр Краев.

Напомним, НАТО планирует построить штаб-квартиру сухопутных сил Альянса примерно в 100 км от границы с Россией.

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