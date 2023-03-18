Мыть или не мыть: что делать с упакованной зеленью

Сегодня во многих супермаркетах можно приобрести салатный микс, который стал для украинцев самым лучшим решением, когда нужно быстро приготовить салат. Нужно ли мыть упакованную зелень читайте в материале ТСН.ua.

Салатные миксы – это очень удобно. Казалось бы, нужно всего-навсего вынуть зелень из упаковки, добавить любимые специи, возможно некоторые овощи и вкусное дополнение к обеду или ужину готово. Однако действительно ли такой салат является самым лучшим выбором? На что обратить внимание при их приобретении?

Полезно ли есть салатный микс для здоровья

Зимой нашему организму не хватает новых салатов и зеленоватых овощей. Поэтому люди часто покупают салатные миксы со шпинатом, руколлой и другой зеленью, продаваемые в пластиковых коробках или упаковках. Они уже помыты и потому готовы к употреблению сразу. Но о них стоит кое-что знать.

Несмотря на то что производители уверяют, что продукт уже промыт и ему можно сразу есть, все же стоит его еще раз хорошо промыть. Ученые в ходе отдельного исследования исследовали несколько разных салатов в герметичных упаковках и обнаружили внутри фекалии разных бактерий.

Даже если салаты правильно хранятся и транспортируются, заражение может произойти еще на начальном этапе – когда листья готовят к фасовке.

Хотя полиэтиленовые пакеты очень удобны, но они неэкологичны, ведь снабжают салатам влажную и анаэробную среду. А это способствует быстрому размножению бактерий, особенно, если листья были срезаны и начали выделять сок.

Как правильно выбирать готовые салаты в упаковке

Если вы любите покупать готовый к употреблению салатный микс, следует запомнить несколько важных советов:

лучше всего выбирать пакеты, а не пластиковые коробки, потому что они меньше запотевают;

как только доберетесь домой из магазина, сразу откройте пакет и храните листья в открытой коробке или упаковке, застеленной бумажным полотенцем;

листья не должны быть влажными, смотрите, чтобы они имели яркий цвет.

Если есть возможность, все-таки лучше остановиться на свежих салатах по сезону. Купите целые кочаны салата или капусты, которые продаются без пластиковой упаковки. И не забывайте мыть салат непосредственно перед употреблением.

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