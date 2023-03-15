Так потрібно чи ні мити яйця: в жодному разі не робіть цього

Чи потрібно мити яйця перед тим як покласти в холодильник читайте в матеріалі ТСН.ua

Яйце — один з найпопулярніших та найкорисніших продуктів для щоденного вживання. Водночас яйця можуть бути зараженими та містити сальмонелу, наслідком якої може бути діарея, лихоманка, блювання та шлункові спазми. Щоб уберегтися цього багато людей миють яйця.

Чи потрібно мити яйця

Загалом яйця мити перед зберіганням не потрібно. Тому що під час миття ви видалите захисну кутикулу, яка називається муцином. Якщо змити муцин, який захищає пористу поверхню шкарлупи, в яйця можуть проникнути бактерії та мікроби.

На думку експертів кутикула, якщо з яйцями "поводитись" правильно захищає продукт не лише бактерій, а й взагалі забруднень та від зневоднення.

В доповіді комісії Раді про зміни у споживанні, миття та маркування яєць вказано, що інфекція може потрапляє у яйце через інфекцію яєчників або яйцеводу курей та через шкаралупу з пташиного посліду або пилу, які є в гнізді.

Миття яєць не допоможе якщо інфекці вже потрапила в яйце, якщо ні — може збільшити ризик забруднення його вмісту.

Тому, якщо мити яйця — це лише збільшить ризик крихкості яйця та проникнення забруднень та інфекцій через його шкарлупу.

Тому мити яйця перед тим, як покласти їх у холодильник, не можна. Якщо зразу споживати яйце, його варто помити, щоб захистись від потенційних інфекцій

Що ж робити з яйцями, щоб зберігати їх, якщо яйця брудні?

Можна просто покласти їх в холодильник і після цього помити руки. А можна перед цим протерти їх вологою тканиною.

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