В Одессе раздались взрывы: что известно

В среду, 10 апреля, в Одессе раздалась серия взрывов.

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Одессе. Местные сообщают о нескольких взрывах в городе.

Воздушные силы в 18.16 предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для южных областей.

Уже в 18:20 прогремели два взрыва один за другим. Через 10 минут, в 18:30, раздался и третий взрыв в Одессе.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер просит местных не покидать укрытий до отбоя.

Напомним, во вторник, 10 апреля, российские оккупанты уже атаковали Одесскую область ракетами. Захватчики нанесли ракетный удар с временно оккупированного Крыма.

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