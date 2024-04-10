В Одессе раздались взрывы: что известно

В среду, 10 апреля, в Одессе раздалась серия взрывов.
Российские оккупанты нанесли очередной удар по Одессе. Местные сообщают о нескольких взрывах в городе.
Воздушные силы в 18.16 предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для южных областей.
Уже в 18:20 прогремели два взрыва один за другим. Через 10 минут, в 18:30, раздался и третий взрыв в Одессе.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер просит местных не покидать укрытий до отбоя.
Напомним, во вторник, 10 апреля, российские оккупанты уже атаковали Одесскую область ракетами. Захватчики нанесли ракетный удар с временно оккупированного Крыма.
Читайте также:
- Атака ракет и дронов на Одесскую область: повреждена инфраструктура и объект энергетики
- Россия ударила по Украине беспилотниками: сколько "Шахедов" удалось сбить ПВО
- Армия РФ атаковала дронами Николаевская область: есть попадание в объект энергетики