Несподівана допомога від США: Україні передали цінний конфіскат

Велика партія зброї іранського виробництва, яка призначалася для єменських хуситів, була перехоплена військовими США у морі. Уряд США вирішив передати ці трофеї Збройним силам України захищатися від російського вторгнення.

Про це пише Центральне командування Збройних сил США у соціальній мережі X.

"4 квітня 2024 року уряд США передав Збройним силам України понад 5 тисяч автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7 та понад 500 тисяч патронів калібру 7,62 мм. Цієї кількості техніки достатньо для оснащення однієї бригади ЗСУ стрілецькою зброєю", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зброя та боєприпаси були конфісковані Центральним командуванням США та військово-морськими силами партнерів на чотирьох окремих транзитних судах без громадянства в період з 22 травня 2021 року до 15 лютого 2023 року.

Відправником у всіх чотирьох випадках був іранський "Корпус вартових ісламської революції" – організація, визнана терористичною у США, Ізраїлі та інших країнах. Ці трансфери зброї є порушенням резолюції Ради Безпеки ООН, тому й були перехоплені та конфісковані.

"Центком США прагне працювати з нашими союзниками та партнерами над протидією потоку іранської летальної допомоги в регіоні всіма законними засобами, включаючи санкції США та ООН, а також через заборони", – зазначило американське військове командування.

У Центкомі також зауважили, що підтримка Іраном збройних угруповань загрожує міжнародній та регіональній безпеці, тому США продовжать робити все можливе, щоб "пролити світло на дестабілізуючу діяльність Ірану" та зупинити її.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Захід не готовий збільшити витрати на виробництво зброї.

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