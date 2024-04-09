Неожиданная помощь от США: Украине передали ценный конфискат

Большая партия оружия иранского производства, предназначенная для йеменских хуситов, была перехвачена военными США в море. Правительство США решило передать эти трофеи Вооруженным силам Украины для защиты от российского вторжения.

Об этом пишет Центральное командование Вооруженных Сил США в социальной сети X.

"4 апреля 2024 правительство США передало Вооруженным силам Украины более 5 тысяч автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм. Этого количества воооружения достаточно для оснащения одной бригады ВСУ стрелковым оружием", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оружие и боеприпасы были конфискованы Центральным командованием США и военно-морскими силами партнеров на четырех отдельных транзитных судах без гражданства в период с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года.

Отправителем во всех четырех случаях был иранский "Корпус стражей исламской революции" – организация, признанная террористической в США, Израиле и других странах. Эти трансферы оружия являются нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, поэтому были перехвачены и конфискованы.

"Центком США стремится работать с нашими союзниками и партнерами по противодействию потоку иранской летальной помощи в регионе всеми законными средствами, включая санкции США и ООН, а также путем запретов", — отметило американское военное командование.

В Центкоме также отметили, что поддержка Ираном вооруженных группировок угрожает международной и региональной безопасности, поэтому США продолжат делать все возможное, чтобы "пролить свет на дестабилизирующую деятельность Ирана" и остановить ее.

Напомним, по информации СМИ, Запад не готов увеличить расходы на производство оружия.

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