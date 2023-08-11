Яку зелень, овочі можна посіяти у серпні, які квіти посадити в останній місяць літа

Які культури посадити у серпні, щоб встигнути отримати врожай. Які квіти посіяти, пересадити у серпні.

У серпні, зазвичай, збирають врожай багатьох овочів. Виникає питання, до холодів ще є час, що посадити у серпні на місця, що звільнилося.

Яку зелень посіяти у серпні

В липні зелені культури, зазвичай, досягають максимальних розмірів. Щоб надалі смакувати зелень, в серпні можна посіяти:

Цибулю на перо.

на перо. Кріп. Цю рослину досвідчені городники рекомендують висаджувати кожні три тижні.

Цю рослину досвідчені городники рекомендують висаджувати кожні три тижні. Листовий салат, який обов'язково потрібно поливати у спекотну погоду.

який обов'язково потрібно поливати у спекотну погоду. Шпинат , який також можна висаджувати кожні 3 тижні, через те, що він за цей час встигає вирости.

, який також можна висаджувати кожні 3 тижні, через те, що він за цей час встигає вирости. Петрушку, вона встигне набратися сил до холодів.

вона встигне набратися сил до холодів. Руколу, яка добре сходить та швидко дозріває.

Які овочі садити у серпні

Овочі, які швидко достигають, які варто посадити в другій половині літа:

Редис найкраще сіяти на початку місяця.

найкраще сіяти на початку місяця. Для повторного плодоносіння до самих заморозків можна знов посадити ранні сорти огірків .

. Ранньостиглі сорти різної капусти -- кольорову, кольрабі, білокачанну, брюссельську капусти знов сіяти саме час у серпні.

-- кольорову, кольрабі, білокачанну, брюссельську капусти знов сіяти саме час у серпні. Ріпу також краще сіяти у першій половині місяця, щоб встигнути отримати великі коренеплоди.

також краще сіяти у першій половині місяця, щоб встигнути отримати великі коренеплоди. Посіяний на початку серпня горох починає достигати у кінці вересня. З початком дощової погоди стручки наливаються вологою, стають смачнішими.

починає достигати у кінці вересня. З початком дощової погоди стручки наливаються вологою, стають смачнішими. Спаржева квасоля має коротший період вегетації, тому повторно вирощують лише її.

має коротший період вегетації, тому повторно вирощують лише її. Буряк і морква можна посіяти повторно.

Які квіти посадити та посіяти в серпні

Які квіти посадити у српні

Китайську гвоздику. Вибирайте дворічні холодостійкі бордюрні гвоздики з великими квітами та міцним стеблом.

Вибирайте дворічні холодостійкі бордюрні гвоздики з великими квітами та міцним стеблом. Посадіть дворічні флокси, в серпні вони будуть добре рости в квітнику, на альпійській гірці, в саду.

Посадіть вздовж стін, парканів і огорож, або на задньому плані квітника у серпні мальви . Це високі рослини, які потрібно підв'язувати.

в серпні вони будуть добре рости в квітнику, на альпійській гірці, в саду. Посадіть вздовж стін, парканів і огорож, або на задньому плані квітника у серпні . Це високі рослини, які потрібно підв'язувати. Садова ромашка невибаглива, тож саджати та пересаджувати її можна не лише в серпні, але і в будь-який час, коли рослина не квітне.

невибаглива, тож саджати та пересаджувати її можна не лише в серпні, але і в будь-який час, коли рослина не квітне. Дельфініум посадіть у серпні в добре освітлених місцях, пам'ятайте, що рослина посухостійка, не любить вогкості та застою вод.

посадіть у серпні в добре освітлених місцях, пам'ятайте, що рослина посухостійка, не любить вогкості та застою вод. Багаторічну рудбекію висаджувати варто в добре дренований ґрунт, на сонячному місці або в невеликій тіні.

висаджувати варто в добре дренований ґрунт, на сонячному місці або в невеликій тіні. Маргаритки цвітуть навесні та влітку, але можливе повторне цвітіння восени. Посіяні в червні у відкриту землю, маргаритки на початку серпня утворюють міцні кущики розсади, яку можна пересаджувати на постійне місце.

цвітуть навесні та влітку, але можливе повторне цвітіння восени. Посіяні в червні у відкриту землю, маргаритки на початку серпня утворюють міцні кущики розсади, яку можна пересаджувати на постійне місце. Якщо на ділянці ростуть дорослі клематиси , їх кущі також у серпні можна поділити для отримання повноцінних нових рослин.

, їх кущі також у серпні можна поділити для отримання повноцінних нових рослин. Серпень - це період, коли півонії можна ділити та висаджувати на нове місце в саду. І не лише півонії В серпні ділять і пересаджують кущі багаторічників, котрі розрослися - ірисів, лілій, конвалій, примул.

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