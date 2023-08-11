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Яку зелень, овочі можна посіяти у серпні, які квіти посадити в останній місяць літа

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Яку зелень, овочі можна посіяти у серпні, які квіти посадити в останній місяць літа

Що посадити у серпні

Які культури посадити у серпні, щоб встигнути отримати врожай. Які квіти посіяти, пересадити у серпні.

У серпні, зазвичай, збирають врожай багатьох овочів. Виникає питання, до холодів ще є час, що посадити у серпні на місця, що звільнилося.

 Яку зелень посіяти у серпні

В липні зелені культури, зазвичай, досягають максимальних розмірів. Щоб надалі смакувати зелень, в серпні можна посіяти:

  • Цибулю на перо.
  • Кріп. Цю рослину досвідчені городники рекомендують висаджувати кожні  три тижні.
  • Листовий салат, який обов'язково потрібно поливати у спекотну погоду.
  • Шпинат, який також можна висаджувати кожні 3 тижні, через те, що він за цей час встигає вирости. 
  • Петрушку, вона встигне набратися сил до холодів.
  • Руколу, яка добре сходить та швидко дозріває.

Які овочі садити у серпні

Овочі, які швидко достигають, які варто посадити в  другій половині літа:  

  • Редис найкраще сіяти на початку місяця.
  • Для повторного плодоносіння до самих заморозків можна знов посадити ранні сорти огірків.
  • Ранньостиглі сорти  різної капусти  -- кольорову, кольрабі, білокачанну, брюссельську капусти знов сіяти саме час у серпні.
  • Ріпу також краще сіяти у першій половині місяця, щоб встигнути отримати великі коренеплоди.
  • Посіяний на початку серпня горох починає достигати у кінці вересня. З початком дощової погоди стручки наливаються вологою, стають смачнішими.
  • Спаржева квасоля має коротший період вегетації, тому повторно вирощують лише її.
  • Буряк і морква можна посіяти повторно.

Які квіти посадити та посіяти в серпні

Які квіти посадити у српні / ©
Які квіти посадити у српні
  • Китайську гвоздику. Вибирайте дворічні холодостійкі бордюрні гвоздики з великими квітами та міцним стеблом. 
  • Посадіть дворічні флокси, в серпні вони будуть добре рости в квітнику, на альпійській гірці, в саду.
    Посадіть вздовж стін, парканів і огорож, або на задньому плані квітника у серпні мальви. Це високі  рослини, які потрібно підв'язувати.
  • Садова ромашка невибаглива,  тож саджати та пересаджувати її можна не лише в серпні, але і в будь-який час, коли рослина не квітне. 
  • Дельфініум посадіть у серпні в добре освітлених місцях, пам'ятайте, що рослина посухостійка, не любить вогкості та застою вод. 
  • Багаторічну рудбекію висаджувати варто в добре дренований ґрунт, на сонячному місці або в невеликій тіні. 
  • Маргаритки цвітуть навесні та влітку, але можливе повторне цвітіння восени. Посіяні в червні у відкриту землю, маргаритки на початку серпня утворюють міцні кущики розсади, яку можна пересаджувати на постійне місце. 
  • Якщо на ділянці ростуть дорослі клематиси, їх кущі  також у серпні можна поділити  для отримання повноцінних нових рослин.
  • Серпень - це період, коли півонії можна ділити та висаджувати на нове місце в саду. І не лише півонії В серпні ділять і пересаджують кущі багаторічників, котрі розрослися -  ірисів, лілій, конвалій, примул.

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Дата публікації
Перегляди
344
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