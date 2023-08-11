Яку зелень, овочі можна посіяти у серпні, які квіти посадити в останній місяць літа

Які культури посадити у серпні, щоб встигнути отримати врожай. Які квіти посіяти, пересадити у серпні.
У серпні, зазвичай, збирають врожай багатьох овочів. Виникає питання, до холодів ще є час, що посадити у серпні на місця, що звільнилося.
Яку зелень посіяти у серпні
В липні зелені культури, зазвичай, досягають максимальних розмірів. Щоб надалі смакувати зелень, в серпні можна посіяти:
- Цибулю на перо.
- Кріп. Цю рослину досвідчені городники рекомендують висаджувати кожні три тижні.
- Листовий салат, який обов'язково потрібно поливати у спекотну погоду.
- Шпинат, який також можна висаджувати кожні 3 тижні, через те, що він за цей час встигає вирости.
- Петрушку, вона встигне набратися сил до холодів.
- Руколу, яка добре сходить та швидко дозріває.
Які овочі садити у серпні
Овочі, які швидко достигають, які варто посадити в другій половині літа:
- Редис найкраще сіяти на початку місяця.
- Для повторного плодоносіння до самих заморозків можна знов посадити ранні сорти огірків.
- Ранньостиглі сорти різної капусти -- кольорову, кольрабі, білокачанну, брюссельську капусти знов сіяти саме час у серпні.
- Ріпу також краще сіяти у першій половині місяця, щоб встигнути отримати великі коренеплоди.
- Посіяний на початку серпня горох починає достигати у кінці вересня. З початком дощової погоди стручки наливаються вологою, стають смачнішими.
- Спаржева квасоля має коротший період вегетації, тому повторно вирощують лише її.
- Буряк і морква можна посіяти повторно.
Які квіти посадити та посіяти в серпні
- Китайську гвоздику. Вибирайте дворічні холодостійкі бордюрні гвоздики з великими квітами та міцним стеблом.
- Посадіть дворічні флокси, в серпні вони будуть добре рости в квітнику, на альпійській гірці, в саду.
Посадіть вздовж стін, парканів і огорож, або на задньому плані квітника у серпні мальви. Це високі рослини, які потрібно підв'язувати.
- Садова ромашка невибаглива, тож саджати та пересаджувати її можна не лише в серпні, але і в будь-який час, коли рослина не квітне.
- Дельфініум посадіть у серпні в добре освітлених місцях, пам'ятайте, що рослина посухостійка, не любить вогкості та застою вод.
- Багаторічну рудбекію висаджувати варто в добре дренований ґрунт, на сонячному місці або в невеликій тіні.
- Маргаритки цвітуть навесні та влітку, але можливе повторне цвітіння восени. Посіяні в червні у відкриту землю, маргаритки на початку серпня утворюють міцні кущики розсади, яку можна пересаджувати на постійне місце.
- Якщо на ділянці ростуть дорослі клематиси, їх кущі також у серпні можна поділити для отримання повноцінних нових рослин.
- Серпень - це період, коли півонії можна ділити та висаджувати на нове місце в саду. І не лише півонії В серпні ділять і пересаджують кущі багаторічників, котрі розрослися - ірисів, лілій, конвалій, примул.
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