Чому не цвіте герань: чим її підживити, щоб вона розквітла

Що робити, щоб зацвіла герань, чим її підживити.

Герань або пеларгонію, або калачики, багато квітникарів цінують за її невибагливість і пишне цвітіння. Зазвичай рослина гарно росте без особливого догляду навіть у квітникарів-початківців.

Але для пишного цвітіння герань потрібно періодично підживлювати.

Чим варто підживити пеларгонію

Підживлення герані дріжджами

Найчастіше зустрічається рекомендація підживити герань дріжджами. Таке підживлення допоможе досягти разючих результатів за короткий термін.

Розчин дріжджів містить багато різних мікроелементів, які активізують перероблення органічних сполук як у ґрунті, так і в рослинах. Під час їх перероблення склад та якість ґрунту покращуються, підвищується імунітет рослин до хвороб і шкідників, спостерігається активне зростання й розвиток кореневої системи.

Для приготування підживлення потрібно розвести близько 100 г сухих дріжджів у чотирьох склянках теплої води. Ретельно перемішайте. Коли розчин охолоне до кімнатної температури, ним можна полити квіти.

Полити герань дріжджами потрібно один раз весною, літом і восени.

Підживлення калачиків цукром

Багато рослин полюбляють солодке підживлення, тобто підживлення цукром, звісно, в розумній кількості. Герань не є винятком і також з вдячністю реагує на таке частування.

Цукор допомагає підтримувати квіти в зимовий час, коли вони страждають від нестачі світла. Але більш міцними і здоровими рослини стають після цукрових добавок та навесні. Посилюється їхнє зростання, покращується цвітіння і збільшується його тривалість.

Для приготування підживлення для калачиків у чотирьох склянках води потрібно розвести кілька столових ложок цукру. Далі поливаємо герань.

Підгодовувати цукровим розчином рослину рекомендується не частіше одного разу на місяць, намагаючись не перезволожувати ґрунт, щоб не допустити утворення гнилі і плісняви.

Цих двох підживлень цілком достатньо для того, щоб герань по-справжньому розквітла.

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