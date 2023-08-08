Почему не цветет герань: чем ее подкормить, чтобы она расцвела

Что делать, чтобы зацвела герань, чем ее подкормить

Герань или пеларгонию, или калачики многие цветоводы ценят ее неприхотливость и пышное цветение. Обычно растение хорошо растет без особого ухода, даже у начинающих цветоводов.

Для пышного цветения герань нужно периодически подкармливать.

Чем стоит подпитать пеларгонию

Подкормка герани дрожжами

Чаще встречается рекомендация подкормить герань дрожжами. Такая подкормка поможет добиться поразительных результатов за короткий срок.

Раствор дрожжей содержит много различных микроэлементов, которые активизируют переработку органических соединений как в почве, так и в растениях. В процессе их переработки состав и качество почвы улучшаются, повышается иммунитет растений к болезням и вредителям, наблюдается активный рост и развитие корневой системы.

Для приготовления подкормки нужно развести около 100 г сухих дрожжей в четырех стаканах теплой воды. Тщательно перемешайте. Когда раствор до комнатной температуры, им можно полить цветы.

Полить герань дрожжами нужно по одному разу весной, летом и осенью.

Подкормка калачиков сахаром

Многие растения любят сладкую подкормку, то есть подкормку сахаром, конечно в разумном количестве. Герань не является исключением и с благодарностью реагирует на такое угощение.

Сахар помогает поддерживать цветы в зимнее время, когда они страдают от нехватки света. Крепче и здоровее растения становятся после сахарных добавок и весной. Усиливается их рост, улучшается цветение и увеличивается его продолжительность.

Для приготовления подкормки для калачиков в четырех стаканах воды нужно развести пару столовых ложек сахара. Далее производим полив герани.

Подкармливать сахарным раствором растение рекомендуется не чаще одного раза в месяц, стараясь не переувлажнять почву, чтобы не допустить образование гнили и плесени.

Данных двух подкормок вполне достаточно для того, чтобы герань по-настоящему расцвела.

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