«Аврора» та ЖФК «Кривбас» просуватимуть рівність гендерних можливостей

Вперше в Україні жіноча команда футбольного клубу отримала власного офіційного спонсора — авторами знакової події стали ЖФК «Кривбас» та мережа мультимаркетів «Аврора». Проте ця співпраця передбачає не лише спонсорську підтримку «Авророю» футболісток «Кривбасу» у дебютному єврокубковому сезоні, а й реалізацію програми соціальної відповідальності. Вона у компаній-партнерів спільна — впроваджувати принцип рівних можливостей для жінок і чоловіків. Підписання договору та урочиста презентація нової колаборації відбулися 5 серпня на стадіоні «Гірник» у Кривому Розі.

«Футбол — більше, ніж гра, жіночий футбол — більше, ніж додаток до чоловічого, наша співпраця з «Авророю» — більше, ніж партнерство. Сьогодні ФК «Кривбас» офіційно проголошує забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків пріоритетом своєї соціально відповідальної позиції. Фактично цей принцип давно є філософією клубу: з моменту створення ЖФК «Кривбас» ми на рівних розвивали як основну чоловічу, так і нову жіночу команди. Тепер маємо намір більш комплексно і системно діяти у цьому напрямку, адже здобули партнерів-однодумців», — зазначив віцепрезидент ФК «Кривбас» Артем Гагарін.

Футбол — економічно спроможна спортивна індустрія з мільйонними аудиторіями. Його зобов’язання перед суспільством — поширювати ідеї й впроваджувати цінності рівних можливостей для жінок та чоловіків.

«Як усталено «нежіночий» вид спорту, футбол — чудове середовище для того, аби демонструвати, наскільки шкідливими й нераціональними є стереотипи, особливо щодо жінок, як вони обмежують потенціал та досягнення. Наочні приклади: успіхи дівчат з «U-15» — чинних чемпіонок України, та нашої основної жіночої команди, яка саме зараз пише міжнародну історію клубу з Кривого Рогу. Бо запорука найкращих результатів — надання можливостей усім. Тоді у підсумку маємо максимальний синергетичний ефект. Ми наголошуватимемо на цьому постійно», — підсумував один з очільників клубу.

«Рівність гендерних можливостей є одним із пріоритетів нашої компанії в досягненні цілей сталого розвитку. Ми давно дотримуємося його в роботі, забезпечуємо реалізацію потенціалу й талантів співробітників незалежно від статі. З ФК «Кривбас» ми маємо колегіальну філософію і спільні цінності, а завдяки укладеному партнерству налаштовані просувати ідею жіночого лідерства як кар’єри та способу реалізації у «нежіночих» професіях. Працюватимемо на подолання стереотипів, аби сприяти соціальному розвитку жінок й суспільства в цілому, бо все ж для вирівнювання умовних гендерних терезів наразі підтримки потребують жінки», — підкреслила директорка з розвитку людського капіталу «Аврори» Ольга Правда.

Для реалізації спільної ідеології й послідовного створення якнайбільшої кількості позитивних прикладів нові партнери — «Кривбас» та «Аврора» — започаткували неформальну платформу Хаб рівності (Equality Hub).

Унікальність проєкту Equality Hub в тому, що він ініційований спільно чоловіками й жінками, на відміну від поширених суто жіночих обʼєднань. Хаб об’єднуватиме експертизу з питання рівних прав і можливостей з практичними рішеннями безпосередньо від стейкхолдерів.

Завдання платформи:

Об’єднати компанії та фізичних осіб, котрі поділяють філософію рівності можливостей для жінок і чоловіків, й цим посилити спільнодію, спрямовану на практичну боротьбу зі стереотипами, дискримінацією та її прихованими наслідками, гендерно зумовленим насильством.

Залучити експертів та експерток, лідерів і лідерок думок до постійної дискусії щодо забезпечення гендерної рівності, працювати задля підвищення обізнаності суспільства у цій темі.

Сприяти обміну досвідом і успішними кейсами.

Створювати умови для збільшення можливостей для жінок та дівчат у традиційно «нежіночих» сферах діяльності, сприяти визнанню й гідній оцінці жіночих досягнень.

За задумом партнерів, результати їхньої ініціативи мають бути відчутними не тільки на рівні компаній, але й на рівні міської спільноти Кривого Рогу, охопити регіони та Україну в цілому.

Прийняття рік тому «Державної стратегії забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2030 року» свідчить про значущість цього питання на державному рівні. Рівність можливостей для жінок і чоловіків стане однією з ключових засад повоєнного відновлення.

Тож час діяти, щоб рівність гендерних можливостей з декларації перетворилась на загальновизнаний принцип нашого життя. Це залежить від кожної громади, бізнес-структури, людини. Запрошуємо кожного зробити свій внесок, адже саме з локальних позицій складаються глобальні позитивні зміни.

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