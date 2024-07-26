У “Резерв+” з’явився статус бронювання — Міноборони

Така функція наразі доступна лише для працівників критично важливих для держави підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони.

У застосунку “Резерв+” зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа. Поки що ця послуга доступна не для всіх заброньованих.

Як повідомили у Міноборони, така функція наразі доступна лише для працівників критично важливих для держави підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони.

Також читайте Чи потрібно заброньованим проходити ВЛК: в уряді відповіли

"Працівникам критично важливих підприємств та ВПК більше не потрібно носити паперові документи про бронювання. Вони можуть показати інформацію у застосунку Резерв+ на смартфоні. Статус бронювання можна отримати легко, зручно та без жодних черг і паперової рутини", — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.

Як це працюватиме

Заброньовані громадяни отримуватимуть push-повідомлення про появу статусу бронювання в реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг".

Щоб отримати актуальний статус після отримання сповіщення необхідно:

натиснути на кнопку з трьома крапками на головному екрані;

у спадному меню вибрати "Оновити документ".

У Міноборони нагадали, що електронне бронювання на порталі “Дія” запрацювало з 17 липня. Понад 55 тисяч співробітників критично важливих підприємств вже заброньовано онлайн.

До речі, невдовзі у “Резерв+” повинні з’явитися нові функції, зокрема, автоматичні відстрочки для певних категорій громадян.

Нагадаємо, військовозобов'язані, які оновили дані до 16 липня, отримають спеціальну позначку в "Резерв+". Це нововведення допоможе представникам ТЦК.

Оновлення у "Резерв+"! QR-код замінить військовий квиток - як це працює?

Читайте також: